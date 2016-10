Andorra la Vella i la Seu s'uneixen per donar suport als discapacitats amb la candidatura dels Special Olympics

Andorra la Vella i la Seu d'Urgell s'han unit per presentar una candidatura conjunta per acollir els Special Olympics 2018 amb la voluntat de treballar per la normalització del col·lectiu de discapacitats, i amb l'aval de l'organització d'esdeveniments esportius internacionals. Tot i que les dates exactes no estan definides, els jocs se celebraran durant la tardor del 2018, i s'espera la participació d'uns 3.000 esportistes de diferents països del món, i es necessiten 300 voluntaris. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha explicat que els esports es dividiran entre les dues seus i Andorra acollirà atletisme, natació, handbol, futbol sala, gimnàstica, tenis i judo, i la Seu d'Urgell bàsquet, bàdminton, hoquei interior, petanca, tenis taula i ciclisme. L'alcalde de la Seu, Albert Batalla, ha assegurat que es tracta d'una candidatura “competitiva, potent i interessant, que volem que triomfi”. En les properes setmanes es presentarà oficialment el dossier amb el qual s'ha treballat, i es coneixerà el veredicte a finals d'any o principis del 2017.

Batalla ha explicat que inicialment estava previst presentar la candidatura per als jocs del 2017 però finalment no se celebraran l'any que ve sinó el 2018, un fet que ha permès a Andorra la Vella i la Seu d'Urgell preparar millor la candidatura i els detalls de l'organització. Marsol ha considerat que el projecte “ja està suficientment madurat per poder-lo presentar”, i per tant s'entregarà oficialment en les properes setmanes.

Des de les dues seus han assegurat que és un repte organitzatiu perquè en els darrers anys aquests jocs s'estan celebrant a Catalunya però encara no s'han fet als Pirineus, i consideren que és una bona oportunitat per promocionar la zona.