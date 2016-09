Andorra gestiona 114.004 tones de residus l’any 2015, un 5,25% més

L’any passat es va gestionar fins a 114.004 tones de residus, xifra que suposa un increment del 5,25% respecte de les 108.315 tones tractades el 2014 i que ja s’acosta als nivells del 2011 (116.533,2 tones), després de la forta caiguda registrada el 2012 (94.812,2 tones) per la disminució del consum intern i la menor afluència turística com a conseqüència de la crisi econòmica.

Així consta si més no en l’informe sobre la gestió de residus de l’exercici 2015 fet públic ahir pel departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, en què es precisa que en el total de tones gestionades s’hi inclouen els residus domèstics, així com tots els exportats directament per gestors privats a plantes de reciclatge o reutilització, però no en canvi els residus de terres i pedres procedents de la construcció.

En aquest sentit, l’informe recorda que es va autoritzar un total de 154.968 metres cúbics destinats a reciclatge, una quantitat que equivaldria a gairebé 300.000 tones més de residus gestionats.

Pel que fa al tractament d’aquests residus, el 33% de les tones gestionades, 37.830, es van tractar al país mentre que el 67% restant, 76.174 tones, es va exportar als països veïns, percentatges exactament iguals que els de l’exercici 2014, quan de les 108.315 tones gestionades 35.370 es van tractar al país i 72.944 es van exportar.

Recollida selectiva

Tal com ja s’havia apuntat en la presentació de la revisió del Pla nacional de residus per al període 2016-2020, l’informe confirma que les recollides selectives de vidre i paper-cartró van disminuir l’any passat, mentre la d’envasos va tenir un creixement en percentatge malgrat que en quantitat es va reduir un 7,4%.

A més, i en base a les campanyes de caracterització de residus sòlids urbans portades a terme, es conclou que “a la bossa d’escombraries s’hi troba un 4,7% de vidre, un 12,1% d’envasos plàstics i metàl·lics, i un 25,1% de paper i cartró que es poden reciclar”.

Per fraccions, l’any passat es va recuperar 2.548 tones de vidre i, tot i la davallada respecte al 2014, s’assegura que hi ha una estabilització durant els darrers anys al voltant d’aquesta xifra. Així, es calcula que es va recollir un 63,4% dels envasos de vidre generats al país i, per tant, es complirien els objectius europeus que s’estableixen per a aquesta fracció (60%), tot i que no els marcats al PNR (75%).

Pel que fa a paper i cartró, se’n va recollir i exportar 8.424 tones, un 4,2% més que el 2014. Així, es calcula que s’ha recollit selectivament el 2015 un 52,2% del paper i cartró generat al país, un valor que disminueix en xifres generals en relació al 2014, quan va ser del 61,5%. La directiva europea fixa per a aquest material un 60%, amb la qual cosa el 2015 no s’hauria assolit aquest percentatge.

Finalment, quant als envasos, l’informe, que explica també que els 654 punts de recollida repartits pel país van permetre recuperar fins a sis tones de piles, assenyala que se’n va recollir fins a 1.273 tones, el 23,7% dels envasos generats, xifra que sí que permetria complir l’objectiu europeu per a aquesta fracció, que és del 22,5%.

Deixalleries

D’altra banda, l’any passat es va exportar per reciclar 2.110,3 tones de residus de la deixalleria industrial del Centre de Tractament de Residus (CTR), als quals cal sumar l’exportació de 7.273,3 tones de ferralla, 212,2 de bateries d’automòbils i 4.672 tones de fusta, exportades directament per gestors privats de residus.

Quant a l’oli mineral, que també es recull directament als grans productors i s’exporta conjuntament amb el que rep la deixalleria industrial, l’any passat se’n va exportar 204,9 tones.

Valorització al CTR

Finalment, pel que fa a la revalorització energètica dels residus al CTR, l’any passat van ascendir a 37.413 tones, que van permetre aportar a la xarxa de FEDA fins a 13.792,73 MWh. Les tones cremades corresponen a residus sòlids urbans (28.919), fangs procedents de les estacions depuradores (2.193), residus carnis (462), hospitalaris (44), residus assimilables a urbans (5.578) i residus de garbellament (217).

El lleuger increment de les tones incinerades incideix directament en l’augment del 4,3% de les escòries d’incineració. Fins a 5.784 tones se’n va obtenir l’any passat, que s’exporten a Espanya per ser valoritzades mitjançant processos de trituració per obtenir-ne àrids.

També es va recollir fins a 248 tones d’oli vegetal, un 2% més que l’any 2014, que es van exportar perquè es valoritzessin com a biodièsel.

Prevenció i reutilització

En compliment de les disposicions de la Llei de residus, des de Medi Ambient i Sostenibilitat es treballa i es col·labora en diferents projectes en l’àmbit de la prevenció de residus i la seva reutilització.

En el primer d’aquests àmbits hi ha la iniciativa del banc d’aliments de Càritas, projecte iniciat el 2010. L’any passat, el banc d’aliments va recollir fins a 29,2 tones d’aliments, de les quals es van beneficiar fins a 151 famílies, i va registrar un lleuger increment respecte de les 29 tones i 147 famílies beneficiàries del 2014.

Quant a les iniciatives lligades a la reutilització, el rober de Càritas va permetre recollir l’any passat 39,8 tones de roba, un 8,4% més que el 2014, de les quals el 7,8% s’ha reaprofitat al país i el 92,2% restant, a l’exterior.

Pel que fa al projecte amb l’associació Carisma, el 2015 es va recuperar 29,5 tones de residus, que van permetre l’obtenció de 34.000 euros de la venda dels productes, diners que es van destinar a finalitats benèfiques d’altres associacions i entitats del país.

Finalment, en el marc del projecte amb la Creu Roja, l’any passat es va recollir 1.180 telèfons mòbils i 12 tauletes; 46 dels primers i dues de les segones es van poder reutilitzar. A més, el 2015 es va recollir 2.397 quilograms d’ampolles de cava i es va reutilitzar fins a 92,9

tones de pneumàtics.