Andorra exposa la situació sobre els gasos d’efecte hivernacle

La delegació andorrana desplaçada a la 22a reunió de la Conferència de les parts COP22, que se celebra a Marràqueix, va exposar ahir les conclusions de l’informe BUR1, que recull la situació nacional pel que fa a les emissions de gasos d’efecte hivernacle. El cap de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, va presentar davant els diferents països representats el contingut d’aquest document, que aporta informació en relació a l’inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i les accions que s’estan duent a terme per mitigar-les.

Andorra va sotmetre al secretariat del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic (CMNUCC) el seu primer BUR el desembre del 2014. Aquest va ser el primer exercici de comunicació d’Andorra en aquest àmbit després de la seva adhesió a aquest organisme internacional l’any 2011. Els estats membres van acordar que els BUR s’han de sotmetre a un procés d’anàlisi i consulta internacional. Aquest procés es divideix en dues fases. Una primera, efectuada per un grup d’experts tècnics, a la qual el BUR1 d’Andorra es va sotmetre satisfactòriament el 2015. La segona part és la que es va dur a terme ahir a Marràqueix, que consisteix en un intercanvi d’experiències entre els països participants arran de la presentació del resultat de l’informe. D’aquesta manera, les diferents parts reunides van poder conèixer de primera mà el diagnòstic d’emissió de gasos d’efecte hivernacle i les polítiques impulsades pel Govern d’Andorra, així com les expectatives marcades en relació al canvi climàtic.

Està previst que la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, faci la seva intervenció la setmana entrant, en el ple d’alt nivell previst per als dies 15 i 16 de novembre. Andorra expressarà el seu compromís internacional a favor de l’acció climàtica. La COP22 se celebrarà fins al 18 de novembre al Marroc, país que ha assumit la presidència després de França, amb l’objectiu d’orientar els esforços dels estats per lluitar contra el canvi climàtic.

Cal recordar que, segons l’anàlisi realitzada pel Govern, el sector del transport per carretera és el que representa la contribució més important d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.