Andorra exportarà a Liechtenstein i Luxemburg la formació de primers auxilis per a infants

Sis anys després que es posés en funcionament el projecte de Creu Roja Andorrana de primers auxilis per a infants (PAPI), la idea serà exportada a Luxemburg i Liechtenstein. Ambdos països han demanat a la delegació andorrana la documentació referida a la formació que Creu Roja Andorrana imparteix a totes les escoles del país. Actualment, 12 centres escolars imparteixen sessions formatives amb l'objectiu que els infants tinguin nocions sobre emergències i primers auxilis. Actualment, a Andorra el 60% de la població ha rebut formació en aquesta matèria, mentre que l'objectiu de la Federació Internacional de la Creu Roja era al 2014 arribar al 75% de la població mundial. El president de Creu Roja Andorrana, Josep Duró, i el sotsdirector General Banca País d’Andbank, Josep Maria Cabanes, han simbolitzat la signatura del conveni de col·laboració per a la difusió i promoció del projecte aquest dijous al migdia. Enguany, es preveu que 650 nens rebran formacions de primers auxilis. El projecte formatiu és l'únic que implica tots els centres escolars d'un estat.

Creu Roja Andorrana ha renovat l’acord de col·laboració amb Andbank perquè la formació sobre primers auxilis per a infants (PAPI) arribi a la totalitat de centres educatius del país. Fa sis anys que aquesta proposta formativa va assumir el repte de la Federació Internacional de Creu Roja perquè el 75% de la població mundial tingui coneixements en primers auxilis.



Un objectiu molt ambiciós, tal i com ha reconegut el president de Creu Roja Andorrana Josep Duró, però que a Andorra s’hi acosta: un 60% de la població té coneixements en primers auxilis. Duró ha detallat com als països veïns, per exemple, no arriben al 20%. Es preveu que a finals d’any, 650 infants hauran rebut aquesta formació. Actualment, tots els centres educatius d’Andorra imparteixen sessions de formació en primers auxilis, una experiència única en què s’han interessat Luxemburg i Liechtenstein. Ambdos estats han demanat la informació i documentació a la delegació andorrana per implementar aquesta proposta als seus estats. A banda, Duró ha apuntat la possibilitat que el projecte pugui ser també exportat a l’Àfrica.

A banda d’aquestes formacions, també els centres de segona ensenyança i les empreses compten amb Creu Roja Andorrana per a formacions en primers auxilis. En el cas de les empreses, al país es fan aproximadament unes 2.000 sessions cada any. El president de Creu Roja Andorrana ha valorat la proximitat de les institucions i els centres formatius per poder assolir l’objectiu que havia fixat la federació internacional.