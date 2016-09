Andorra acollirà el primer torneig oficial internacional de cub de Rubik

Les instal·lacions del FNAC acolliran el 26 de novembre el primer torneig oficial al país de cub de Rubik, el popular trencaclosques tridimensional creat l’any 1974 per l’escultor i arquitecte hongarès Ernö Rubik. Aquest primer concurs neix amb l’objectiu de donar oportunitat a públics de totes les edats de competir combinant intel·ligència i habilitat. Fins al moment, la competició, que forma part del calendari internacional, ja compta amb 21 inscrits de quatre països diferents i l'organització no dubta que s'arribarà a la fita d'uns seixanta. El director de màrqueting de Grup Pyrénées Andorra, Joaquim Serrahima, i el director de relació amb el client d’Andorra Telecom, Josep Vilana, han presentat aquest esdeveniment amb la demostració de Pablo Nicolás Oshiro, un jove resident que participa habitualment en aquestes competicions. Joaquim Serrahima ha assenyalat que la prova està pensada per a totes les edats: “El meu fill té set anys i està entrenant per participar-hi, li queden dos mesos i és a punt d'aconseguir-ho”.

Andorra ja es troba dins el calendari de competicions internacionals del cub de Rubik gràcies a la proposta del FNAC amb la col·laboració d’Andorra Telecom. El dissabte 26 de novembre a les instal·lacions del FNAC, als Grans Magatzems Pyrénées, tindrà lloc el primer torneig nacional del cub de Rubik que ha estat reconeguda dins el calendari competitiu en l’àmbit internacional de la World Cube Association (WCA).

La prova ha estat presentada aquest dimarts al matí a les instal·lacions d’Andorra Telecom pel director de Relacions amb el Client de l’operadora, Josep Vilana, i el director de màrqueting de Pyrénées, Joaquim Serrahima, i ha comptat amb la presència de Pablo Nicolás Oshiro, un jove jugador resident a Andorra.

Actualment, 21 participants ja es troben inscrits a la competició, que espera assolir la xifra de 60 participants. Andorra Telecom inscriu aquesta col·laboració en el suport a activitats formatives en ciència i la tecnologia i que ja té com a referències esdeveniments orientats als joves com la Micro First Lego League o la WRO de robòtica. Segons Josep Vilana, es tracta de “patrocinis per promoure la ciència i la tecnologia entre els joves”.

Un jutge de la Federació Espanyola del Cub de Rubik vetllarà pel compliment de les normes d’aquesta competició que en els darrers anys ha vist incrementada l’afició i el seguiment per la seva espectacularitat. La competició és oberta a tots els públics, i tal com ha explicat el responsable de màrqueting de Pyrénées, Joaquim Serrahima, “al matí es faran les preparatòries i a la tarda les finals”. Les normes contemplen uns quinze segons per participant per estudiar el cub i cada participant realitzarà cinc intents, dels quals es farà una mitjana del temps per passar a la següent ronda, que l’organització ha previst que sigui amb la meitat dels participants.

A la presentació del torneig hi ha assistit Pablo Nicolás Oshiro, un jove que des del 2009 es va endinsar en el joc i que ha participat en diferents competicions. Els tornejos contemplen diferents modalitats del nivell expert com el 3x3 amb una mà, el 3x3 amb els ulls tancats, el 4x4… Segons explica el jove jugador, “cada tres o quatre anys es trinxa un rècord”, que actualment es troba en 4,90 segons.