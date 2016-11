Amplien a tres dies les activitats esportives per a malalts de càncer

La preparadora física especialitzada en la salut i la rehabilitació de persones que pateixen algun tipus de patologia, Judith Arbós, ha presentat aquest dijous les noves activitats que ha dissenyat, per segon any, per a aquells que ella anomena "supervivents", i que són pacients que pateixen o han patit càncer. "Els considero supervivents del càncer, perquè des del moment que se'ls diagnostica la malaltia, la seva lluita és constant per superar-la", ha explicat. Enguany hi ha programades tres sessions setmanals al Centre Esportiu dels Serradells d'Andorra la Vella.

L'any passat només es feia una classe a la setmana, a un grup de vuit persones. Enguany es fan activitats tres dies la setmana: activitats al gimnàs i classes de ioga, tot gratuït, al Centre Esportiu dels Serradells d'Andorra la Vella, per a un grup que es manté en les vuit persones, segons ha explicat la preparadora física especialitzada en la salut i la rehabilitació de persones que pateixen algun tipus de patologia, Judith Arbós, aquest dijous durant la presentació de les classes per a persones que pateixen o han patit càncer.

La impulsora d'aquesta iniciativa, que compta amb el suport de l'Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) i del Comú d'Andorra la Vella, a més del Centre d'Atenció Integral a l'Esportista (VitalSport), ha fet una crida a "infermeres, metges i tot el cercle social, com la família o els amics, en el qual es mouen aquestes persones perquè recomanin a tots aquells diagnosticats que vinguin, sempre que tinguin llum verda dels seus metges, perquè els va molt bé tant psicològicament, perquè perden estrès i ansietat, com físicament".

"Hi ha moltíssims estudis que diuen que la pràctica d'activitat física durant el tractament va molt bé sobretot per reduir la fatiga, també en casos de quimioteràpia", ha explicat Arbós, qui ha insistit en els "beneficis" que suposa per als "supervivents" l'activitat física. "L'objectiu és que es treguin del cap el mite que al gimnàs només hi van 'musculitos' i que vinguin per ells mateixos a fer les activitats físiques sense l'entrenadora", ha afegit.

"Se'ls dóna un suport impressionant, i entre ells també s'animen; per exemple, fa dues setmanes una supervivent que s'havia de sotmetre a una vasectomia va ser animada per una altra. Ells parlen sense tabús i això els ajuda", ha explicat Arbós. Els "supervivents" li donen la raó: "Des que vinc estic encantat perquè em trobo molt millor tant físicament com emocionalment, estic encantat", ha explicat José Luis Sepúlveda. "Em va encantar des del principi, una alegria com m'ha acollit i com entén les meves dificultats per fer exercici, perquè veus que gent del teu voltant també té dificultats, el cansament que tens és de victòria, no de dolor, i et compensa perquè tornes a viure", ha afegit Liliana Araujo, per concloure que l'activitat la fa "tornar a viure després dels tractaments i les cirurgies".