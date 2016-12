Alís recorrerà al Superior contra la sentència de l’acord amb Saetde

L’excònsol d’Encamp Miquel Alís va anunciar ahir que recorrerà al Tribunal Superior la sentència de la Batllia sobre la demanda que va presentar amb l’exconseller general Roc Rossell contra l’acord d’intencions signat entre el Comú d’Encamp i Saetde. Aquest pas es fa després de la sentència de la Batllia que refusava la demanda d’Alís i Rossell, ja que considera que els demandants no estan legitimitats per presentar l’acció judicial.

L’excònsol encampadà va argumentar, però, que la reducció del cànon que ha de satisfer Saetde a la corporació i l’ampliació del termini de la concessió i dels terrenys que formaran part del domini recollits a l’acord d’intencions perjudiquen els ingressos del Comú. I davant d’aquest fet va defensar que quan el Comú perd diners la població en surt perjudicada. Així, va apuntar que sense aquestes entrades els ciutadans es veuran obligats a haver de satisfer més impostos. Per aquest motiu va declarar que això demostra que estan legitimats per emprendre una acció judicial contra l’acord. “Podem considerar que és un engany al Comú i, per tant, afecta tots els ciutadans”, va dir Alís.

L’excònsol també va rebatre l’argument utilitzat per Saetde i la corporació, que van assenyalar que aquest només era un acord d’intencions. En aquest sentit, Alís va destacar que el pacte vicia tot el procés ja que en el cas de treure un concurs públic per a la concessió, tal com diu la llei, no es permetrà que altres privats hi participin.

Amb aquest recurs al Tribunal Superior, el que els dos demandants persegueixen és que “la justícia es pronunciï sobre el fons” i que “no se’n vagi per la tangent” com ha fet la Batllia. Alís es va mostrar confiat que això succeirà i per aquest motiu no va voler avançar què preveuen fer si la sentència del Superior també els és desfavorable.

La Batllia va concloure que, malgrat que Alís és accionista de Saetde, el seu interès personal “no ha estat mínimament concretat en relació a la possible afectació dels seus drets”.