Agustina Grandvallet seguirà al capdavant de l’Amida 4 anys més

Agustina Grandvallet va ser reelegida ahir presidenta de l’Associació de Minusvàlids i Disminuïts (Amida) per a quatre anys en el marc de l’assemblea general ordinària que va celebrar l’entitat a les dependències de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD).

Grandvallet va agrair el suport i la confiança mostrada pels associats així com la tasca a la resta de membres de la junta, perquè, “com passa en totes les associacions, no sempre és fàcil”, i va avançar alguns dels nous projectes que vol tirar endavant l’entitat. En aquest sentit, la presidenta de l’Amida, que va destacar que l’associació ja disposa de prop de mig miler de socis, va precisar que es vol treballar molt en l’apoderament de les persones i que es pensa en la posada en marxa d’un programa de coaching, així com en la possibilitat de poder oferir cursos d’anglès. A més, es vol potenciar també tota la qüestió de la formació en tasques socials a voluntaris, especialment dirigides a aquells que acompanyen persones amb alguna discapacitat.