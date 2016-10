Acusen d’un furt de 4.000 € de tabac el delinqüent amb més antecedents

El 29 de desembre del 2015, en un box de l’edifici Encorces a la Comella, a Andorra la Vella, un dels processats va trencar el vidre d’un box en un tercer pis de l’edifici, acompanyat per un segon processat que l’esperava en una furgoneta. Tots dos diuen que hi van anar enviats pel tercer condemnat, “perquè els va dir que anessin a veure si s’havia deixat unes bosses d’ell”. Mentrestant ell es trobava a la sisena planta amb el guàrdia de seguretat de l’edifici mirant un box per llogar. Segons confessen els dos primers processats, un d’ells va trencar el vidre de la porta amb una eina i, com que hi havia barrots, no hi podien accedir. A dins del box, propietat d’uns particulars que es dedicaven a la compra i venda de tabac, hi havia un vehicle i caixes amb tabac. Tot va ser gravat per càmeres que hi havia a l’edifici. Dos dies després es va cometre un furt amb força al vehicle, de tabac valorat en poc més de 4.000 euros, i en una bossa del cotxe es va trobar una empremta del famós delinqüent.

La fiscal considera que tots tres són autors de dos furts amb força “perquè tots tres reconeixen parcialment els fets i les seves declaracions no són coherents ni versemblants”. Per això demana una pena de divuit mesos de presó per a tots tres amb part condicional, així com pagar 128 euros pel vidre trencat, els 4.219 euros del tabac i 274 euros pels danys ocasionats al vehicle on es va robar el tabac.

Per la seva banda, el lletrat de la defensa d’un dels tres processats, que no va comparèixer i que només va esperar a la furgoneta qui trencava el vidre del box, va qualificar d’“incongruent” i “molt maco” l’informe fiscal, i va demanar la lliure absolució per al seu defensat.

L’advocat dels altres dos processats va dir que “és impossible la comissió del delicte perquè es va explicar tot en suposicions i no hi ha cap prova”. Segons aquesta part, l’empremta d’un dit a la bossa del tabac tampoc provaria l’autoria del furt, perquè el processat era amic del propietari del cotxe i en reiterades ocasions li havia comprat tabac. Per tot, també demana la lliure absolució.

Durant la vista d’ahir, qui es va apuntar com el dirigent del furt, el delinqüent amb més antecedents, es va sentir ofès perquè “fa 186 dies que estic la presó per ser qui sóc i per això ni s’ha investigat; espero que si em condemnen trobin qui ho ha fet i el portaré a la senyora fiscal”, va dir. El mateix processat va manifestar que amb tot el seu historial “no actuaria mai per robar

4.000 euros de tabac quan només tindries un marge de benefici d’uns 1.500 euros. Jo per això no ho faig”, va dir. Aquest processat va ser detingut quatre mesos després dels fets i d’estar en recerca i captura.