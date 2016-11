Acció per preservar els estudis de les instal·lacions hidroelèctriques

El director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Jaume Miranda, i el president de Pirineus.Watt, Xavier Tarraubella, van signar ahir un conveni de col·laboració per a la recuperació, catalogació i difusió dels mapes i els estudis relacionats amb les grans obres hidroelèctriques del Pirineu. Per construir aquestes centrals, professionals d’empreses privades van dur a terme gran quantitat de mapes i d’estudis geològics que, en molts casos, van ser els primers treballs científics detallats de la topografia i la geologia de la zona. El conveni signat vol localitzar, catalogar i preservar tota la documentació. Una part d’aquesta ha quedat dipositada en arxius i biblioteques públiques, com la col·lecció de mapes de l’antiga empresa Fuerzas y Riegos del Ebro, dipositada a l’ICGC. Tot fa pensar, però, que resta bona part d’aquells treballs per recuperar i estudiar. Des d’inicis del segle XX es van construir grans instal·lacions hidroelèctriques a Catalunya, però especialment al Pirineu, fet que va suposar una gran transformació del paisatge. Pirineus.Watt va néixer amb la voluntat de difondre aquest patrimoni. Com a primer pas en la col·laboració entre els ens, l’ICGC organitzarà una mostra de cartografia manuscrita de principis del segle XX de les obres hidroelèctriques pirinenques al Centre de Suport Territorial de Tremp, que coincidirà amb la celebració del IV Simposi internacional d’història de l’electrificació que tindrà lloc a Barcelona i al Pallars Jussà del 8 al 12 de maig del 2017.