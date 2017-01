14 pacients ingressats a l’hospital a causa de la grip, cap d’ells a l’UCI

Actualment hi ha catorze casos de grip ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Aquests pacients es troben al centre perquè tenen patologies de base, perquè necessiten oxigen o bé perquè tenen febres molt altes, segons va explicar Sílvia Vidal, metge internista especialista en malalties infeccioses. Fins ara no s’ha registrat cap ingrés a l’UCI.

Vidal va posar en relleu que els casos més greus que han arribat a l’hospital són de persones grans o que tenen malalties pulmonars o malalties que provoquen una baixada de les defenses. Així, la majoria de pacients tenen més de 80 anys i tenen aquest tipus de patologies, mentre que de joves i sans només s’ha registrat el cas d’una persona de 47 anys, que ha estat al centre un període de temps curt. Dels pacients que s’han tractat, la majoria d’infeccions han estat de grip A (no es tracta d’una situació com la registrada el 2009, ja que aleshores va afectar joves i fins i tot hi va haver casos mortals).

L’experta va explicar que és complicat assenyalar per quin motiu aquest any la grip és tan forta ja que la població ha estat vacunada com de costum. En tot cas va apuntar que el virus sempre és susceptible de mutar i pot haver passat que hagi “escapat” de les vacunes. Tot i així, Vidal va remarcar que fins ara no s’ha registrat casos més greus. Així mateix, la metge internista de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell va indicar que ara cal estar a l’expectativa per veure si la grip va a més i es confirma l’epidèmia. Sobre aquesta qüestió va declarar que si és extrahospitalària no serà una epidèmia greu.

L’especialista en malalties infeccioses va llançar un missatge per tranquil·litzar la població, ja que la grip és una patologia banal per a la majoria de la gent i els casos tractats no són més greus del que és habitual, encara que el volum de malalts sí que ha crescut. Amb tot va indicar que cal extremar les precaucions i que quan es comenci a patir símptomes cal “miniaïllar-se”.

La taxa d’incidència de la grip era la setmana passada de 122,6 casos per 100.000 habitants, una xifra que duplica el llindar epidèmic establert a Espanya.

Alguns consells encaminats a prevenir la grip

La metge internista especialista en malalties infeccioses Sílvia Vidal va afirmar que sempre que es té una infecció respiratòria, encara que sigui un quadre catarral lleu, cal tapar-se la boca a l’hora de tossir, utilitzar mocadors de paper d’un sol ús i rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó. A banda, s’aconsella evitar anar a espais públics tancats on hi hagi una afluència important de gent i ventilar l’habitació obrint la finestra diverses vegades al dia. En el cas que l’estat no millori a partir del quart o el cinquè dia i si els símptomes són greus o molt intensos (com per exemple ofec, febre superior a 40ºC, deliri o desorientació), s’ha d’anar al metge. Per alleugerir els símptomes es recomana descansar, beure aigua, sucs, brous o infusions, prendre una dutxa o un bany d’aigua calenta i evitar fumar. També per a la irritació de la gola es poden prendre caramels sense sucre i per respirar millor a la nit es pot utilitzar un humidificador o posar un got d’aigua damunt del radiador.