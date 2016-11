Unanimitat en l’intercanvi automàtic tot i els dubtes expressats per LdA

Després de la ratificació per unanimitat de la cambra, el juliol passat, del Conveni relatiu a l’assistència administrativa mútua en matèria fiscal esmenat pel protocol del 2010 del Consell d’Europa i l’OCDE, Andorra va fer ahir un nou pas en el camí cap a l’homologació i la transparència amb l’aprovació, també amb l’assentiment de tots els grups presents al Consell General, de la Llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal.

Una unanimitat però que per uns moments es va posar en dubte amb la primera intervenció del president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, quan va preguntar al ministre de Finances, Jordi Cinca, si els comptes dels clients que estan bloquejats a Banca Privada d’Andorra perquè encara no s’han traspassat podien acollir-se a les disposicions de la llei pel que fa als comptes que queden exclosos de l’intercanvi automàtic. I va demanar que, en cas de no ser així, se suspengués l’aprovació de la llei fins a la resolució de la situació.

Cinca, que va afirmar estar “desorientat” davant les manifestacions de Pintat i li va retreure la “barreja de dos debats que no tenen res a veure”, va fer una crida a no trencar la unitat que hi ha hagut sempre en aquestes qüestions a la cambra, ja que “no aprovar la llei seria un missatge molt negatiu al món i que pagaríem a un preu molt alt”. Així mateix, i responent ja als neguits del president del grup liberal, li va recordar que “la llei és molt clara” i que aquells comptes que compleixin els requisits per considerar-se de “perfil de risc baix” es podran acollir a les disposicions de la llei respecte dels comptes exclosos i que els que no compleixin aquests paràmetres no s’hi podran acollir “estiguin o no a BPA”.

Pintat va negar que des del seu grup s’hagués dit que no es donaria suport a la llei, tot i que sí que va voler deixar clara la “reserva” respecte a la situació dels clients que tenen comptes bloquejats a BPA, una situació que va ser tractada al matí en la reunió de la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera. Precisament, segons van explicar fonts properes a la comissió, en la reunió es va acordar sol·licitar una compareixença urgent del president de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), Albert Hinojosa.

Tornant a la sessió del Consell General, el president del grup liberal, que va celebrar que amb aquesta llei “disminueix el risc que Andorra sigui sotmesa a pressió exterior”, va recordar que el text d’intercanvi automàtic “no és una peça aïllada” sinó una peça més perquè el Principat deixi de ser considerat i vist com a país no cooperant i va retreure al Govern que no s’ha­gués avançat als canvis en aquesta matèria. En aquest sentit, Pintat, que va indignar el titular d’Afers Exteriors amb una referència a les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya, va destacar la globalització de l’intercanvi d’informació, els nous estàndards en matèria de lluita contra el frau i l’evasió fiscal i el treball que s’està portant a terme sobre l’erosió de les bases imposables i els trasllats de beneficis, conegut com a BEPS, i va acusar l’executiu de “no tenir una estratègia global”.

D’altra banda, Cinca, que va avançar que en les properes setmanes l’executiu presentarà un projecte de llei d’intercanvi d’informació mitjançant sol·licitud prèvia per actualitzar la del 2009, va recordar que la Llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal “s’ha redactat amb el més absolut respecte als estàndards de l’OCDE”, també pel que fa a l’entrada en vigor del text, que preveu que l’intercanvi s’iniciï l’any 2018 en base a les dades del 2017.

Així mateix, el ministre va precisar que d’entrada l’intercanvi automàtic es farà amb els 28 països de la Unió Europea, i que posteriorment es prioritzaran aquells amb els quals ja es té signat un conveni d’intercanvi d’informació a demanda i també aquells amb els quals s’hagi assolit un conveni per evitar la doble imposició. A part, poden demanar l’intercanvi automàtic tots els països signataris del multilateral de l’OCDE.

Des de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, que va recordar que la formació sempre ha estat partidària del camí cap a la transparència i l’homologació, va explicitar el suport al text malgrat expressar alguns dubtes sobre la seva aplicació. En aquest sentit, el conseller general d’SDP va lamentar que “no hi ha hagut l’acompanyament” necessari tant a les entitats bancàries com als clients sobre què suposarà aquest intercanvi.

Per la seva part, el conseller general del Partit Socialdemocràta Gerard Alís, que va destacar que la llei “dóna continuïtat al camí iniciat el 2009”, va defensat que “el camí cap a la transparència no es pot aturar i du Andorra a competir en igualtat de condicions amb la resta de places financeres”.

El ple dóna llum verda al CDI amb Portugal

Per assentiment de tots els grups, i tot i contenir algun aspecte que no ha acabat d’agradar al grup parlamentari liberal, segons el consell general Carles Naudi, el ple de la cambra va aprovar ahir la ratificació del conveni per evitar la doble imposició (CDI) amb Portugal. Tots els grups van coincidir amb el titular d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, en la importància d’aquest text tenint en compte els estrets lligams entre els dos països. A més, l’acord té un annex on Portugal es compromet a treure Andorra de la seva llista de paradisos fiscals un cop entri en vigor el conveni.