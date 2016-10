Una quarantena de persones debaten sobre el problema de l'abstenció a Andorra

El Fòrum Nacional de la Joventut ha organitzat un debat sobre l'abstenció al país sota el títol "L'abstenció no és la solució", al Parc Central. El debat ha comptat amb la participació d'una quarantena de persones que han exposat els seus punts de vista vers un dels problemes que més preocupa els polítics actualment, l'abstenció. La manca de patriotisme, els problemes relacionats amb la nacionalitat i la manca d'educació política han estat algunes de les causes que han plantejat els participants, al problema de l'abstenció. El president del Fòrum Nacional de la Joventut, Roger Padreny, ha posat en valor aquest tipus d'acte "creiem que és important que la gent participi en la societat". Padreny també ha confirmat que "les conclusions que trèiem d'aquest debat les traslladarem als diferents partits polítics"

El Fòrum Nacional de la Joventut juntament amb els Joves de DA han realitzat per primer cop un debat al voltant de l'abstenció política, un dels problemes més patents en la política global i andorrana, tal com mostren les enquestes del CRES. Per aquest motiu, el debat s'ha centrat a esbrinar quines són les possibles causes de l'increment constant de l'abstenció al país.

El president del FNJA, Roger Padreny ha destacat la importància d'aquest tipus d'acte "creiem que és important que la gent participi en la societat", i ha afegit que "l'abstenció és un problema multicausal i multidimensional". D'altra banda, també ha explicat que les conclusions extretes d'aquest debat les traslladaran als diferents partits polítics, per tal d'intentar cercar solucions a un problema cada cop més freqüent. Per la seva banda, el tresorer del FNJA i representant dels Joves de DA, Jordi Ribes, ha destacat que aquest acte parteix dels resultats de les enquestes del CRES "vam veure que hi havia un problema i volíem trobar solucions, per això vam pensar que la millor manera era escoltar".

Els participants a l'acte han destacat que els principals problemes sorgeixen per la manca de patriotisme que hi ha al país, ja que, segons un dels assistents "Hi ha molta gent que no sent aquest país com a seu". D'altres han fet referència als problemes relacionats amb la nacionalitat argumentant que la nacionalitat dels pares del votant també influeix en la seva decisió d'anar a votar "El Consell General no representa a la societat andorrana, perquè la majoria tenim pares immigrants", ha afirmat un dels presents. La desafecció i la manca d'educació política són dues de les causes que també s'han plantejat al debat, ja que segons ha explicat un dels assistents "a l'escola no hi ha educació política o cívica i no es pren consciència de la importància del vot".

Durant les dues hores que ha durat el debat s'han plantejat les possibles causes d'aquest absentisme, que segons les dades del CRES se situa al voltant del 30%, pel que fa als joves d'entre 18 i 24 anys, que no han votat mai. Tot i això, al llarg del debat també s'han plantejat possibles solucions a l'abstenció com ara l'ús més normalitzat del vot per correu o el certificat digital i d'altres mesures relacionades amb l'educació i les escoles, per tal de dur a terme més formació sobre el paper del vot en una democràcia.

La pròxima assemblea del FNJA se celebrarà el 19 de novembre. A més, els organitzadors també han recordat que l'u de desembre es realitzarà un acte conjunt amb Som com Som, pel dia Mundial de la lluita contra la sida.