Un informe de Liberals d’Andorra qüestiona l’actuació dels síndics en el 'cas Mateu'

Un dictamen elaborat per la comissió d’Afers Jurídics de Liberals d’Andorra qüestiona el paper dels síndics en el cas de la ja exparlamentària de Demòcrates per Andorra Meritxell Mateu, així com “la rigorositat” de l’informe en relació al cas fet pels serveis jurídics del Consell General a petició de la mateixa Sindicatura.

Pel que fa a l’actuació de Vicenç Mateu i Mònica Bonell, l’informe d’LdA assegura que “els síndics generals no poden limitar-se a encarregar un informe i quedar-s’hi aixoplugats creient que la seva missió s’ha complert”, i retreu que l’informe encomanat per Sindicatura passa per alt els articles 7, 15 i 86 del reglament del Consell General –que parlen del rol i les obligacions del síndic–, que permetrien als síndics “demanar explicacions a tot conseller que s’aparti de la missió que té encomanada per després prendre aquelles decisions que escaiguin, i posteriorment informar-ne la junta de presidents o l’òrgan que toqui”.

En aquest sentit, fonts de la formació liberal van destacar que mentre el síndic “no era coneixedor de la tasca de Meritxell Mateu a BPA no se li ha de reclamar res”, però “quan ho va saber hauria d’haver actuat” i “convocat una reunió de la comissió permanent per avaluar el cas”.

L’informe incideix també en les disposicions de l’article 8 del reglament del Consell General i recorda que forma part també de les obligacions dels síndics “vetllar perquè els treballs de la cambra es realitzin amb normalitat, sense pressions, pertorbacions o influències partidistes interessades, evitant, en la mesura que sigui possible, que no s’exerceixi cap influència aprofitant situacions de ‘prevalença’ dels càrrecs o de qualsevol altra situació derivada de la relació personal o jeràrquica per aconseguir una finalitat específica (art. 8 RCG), i que pugui generar directament o indirectament un benefici econòmic per a l’autoritat o per a un tercer”.

Pel que fa a l’informe demanat per Sindicatura, que les fonts consultades van qualificar de “poc rigorós” i van retreure que fes “una interpretació restrictiva de la llei”, el dictamen de Liberals d’Andorra lamenta que se centrés únicament en l’aspecte de la incompatibilitat per ser conseller general i que obviés un acord anterior de la junta de presidents pel qual s’establia que, “malgrat que els consellers generals tenen els mateixos drets i obligacions (article 53 de la Constitució), aquells que per la raó que fos volguessin dedicar-se en exclusiva al Consell General ho podien fer, i això tenia com a recompensa un salari superior a la resta (3.500 euros per tretze pagues)”.

En aquest sentit, LdA entén que el fet de reconèixer la figura del conseller general a ple temps hauria de comportar també unes obligacions, com l’obligació dels grups parlamentaris d’informar la junta de presidents de quins consellers optaven pel règim de dedicació plena. Per això, conclou l’informe, “un comportament parlamentari digne hagués estat que la senyora Meritxell Mateu informés el seu president de grup parlamentari i aquest, posteriorment, informés la junta de presidents perquè, a diferència del que diu l’informe (dels serveis jurídics del Consell), sí que hi ha una obligació clara, que es deriva d’un acord pres en la junta de presidents”.