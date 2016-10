Tributs valida 11.102 declaracions d’IRPF i en té pendents 1.371 més

El 30 de setembre hi havia validades fins a 11.102 declaracions de l’impost de la renda (IRPF), a les quals cal sumar 1.371 declaracions més presentades pels obligats tributaris dins el termini però que encara estaven pendents de validació.

Així ho va explicar ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca, en la sessió de control a l’executiu al Consell General, on, responent a una interpel·lació del conseller del Partit Socialdemòcrata Gerard Alís sobre els recursos destinats a l’Agència Tributària, va precisar que prop d’un 30% de les declaracions ja validades (3.264) s’havien presentat per via telemàtica, mentre que 7.838 es van lliurar de forma presencial a les oficines de l’Agència Tributària.

El ministre, que davant les crítiques d’Alís per la poca planificació i manca de mitjans va recordar que es tractava de la primera campanya d’IRPF que s’ha hagut de gestionar, tot i que sí que va admetre que “hi ha aspectes a millorar”, va explicar que l’objectiu en un termini de tres o quatre anys és aconseguir “superar amb escreix el 50% de declaracions per la via telemàtica”, fet que ajudaria a evitar les cues que hi ha hagut a l’Agència Tributària, especialment els tres darrers dies de la campanya, el 28, 29 i 30 de setembre.

En aquest sentit, Cinca, que va assegurar que un 30% és un percentatge “molt digne en una campanya en què pel fet de ser la primera molta gent ha optat per la via presencial”, va recordar que els ciutadans han tingut des del primer d’abril per presentar les declaracions, i va fer un repàs de les accions portades a terme per l’administració per informar, facilitar i acompanyar els contribuents en aquesta primera campanya de l’IRPF.

Així mateix, i ja pensant en la campanya de l’any vinent, Cinca, que va avançar que el 2017 s’incorporaran a Tributs tres administratius i dos inspectors i que també hi ha prevista la contrac­tació de cinc agents a de duana, va explicar que es preveu millorar el sistema informàtic per evitar talls, així com ampliar-lo a altres sistemes operatius per fer-lo també accessible des de més dispositius. També, va continuar el ministre, s’analitzarà la conveniència de simplificar alguns dels formularis de declaració i alguns procediments per agilitzar la gestió de les declaracions, a la vegada que es farà una campanya de difusió del MIL, l’identificador perquè es pugui fer el tràmit de forma telemàtica. A més, va recordar Cinca, a partir d’aquesta primera declaració serà possible ajustar molt més les dades dels futurs esborranys, de manera que també s’ajudarà a agilitzar el procés.

Per la seva part, Alís, que va voler tenir paraules d’agraïment per la feina que han hagut de fer els treballadors de Tributs aquests dies, va celebrar les millores apuntades pel ministre, tot i que va retreure-li la poca divulgació que s’ha fet de la campanya, el fet que no es destinessin més mitjans a l’agència tenint en compte com anava evolucionant la presentació de declaracions des de l’abril, els problemes amb el sistema informàtic i el fet de “no haver planificat millor” aquesta primera campanya de l’IRPF.

Álvarez anuncia la contractació d’un oncòleg a temps complet

Aquesta mateixa setmana sortirà publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) un edicte per a la contractació d’un oncòleg a temps complet. Així ho va anunciar ahir el ministre de Salut, Carles Álvarez, en el transcurs de la sessió de control a l’executiu, on, responent a una interpel·lació de la parlamentària del PS Rosa Gili, va precisar que la persona que es contracti farà de coordinador de la unitat de tumors.

El ministre, que va assegurar que els recursos destinats a l’assistència oncològica “són suficients i bons” tot i admetre que “sempre es pot millorar”, va explicar que aquesta contractació servirà per millorar l’atenció als pacients i també per a una coordinació més gran entre els diferents professionals que intervenen en l’atenció a aquesta malaltia.

Així mateix, Álvarez, que sí que va coincidir amb Gili que és necessària una reflexió sobre el transport d’aquests malalts a l’exterior, va insistir que el treball de millora que s’està fent des del ministeri, amb el SAAS i la CASS, va en la línia d’oferir una atenció més multidisciplinària a les persones amb aquestes patologies. En aquest sentit, el ministre va indicar que el treball no només se centra en l’atenció, sinó també en la prevenció, i va recordar la voluntat d’implantar el programa de cribratge de càncer de còlon, i va obrir la porta a un servei de radioteràpia si “és de qualitat”.

Defensa del rol “proactiu” de la CASS amb les pensions

El titular de Finances, Jordi Cinca, va defensar ahir el paper “proactiu” que, al seu entendre, ha tingut la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) un cop va ser coneixedora que, tot i l’entrada en vigor del conveni de no doble imposició amb Espanya el febrer passat, la Seguretat Social del país veí continuava aplicant la retenció del 8% a les pensions dels residents a Andorra. Cinca, que responia a una pregunta del parlamentari del PS i president del grup mixt, Pere López, va recordar que la parapública, que sí que va eliminar les retencions del 10%, en aquest cas de les pensions de beneficiaris amb residència a Espanya, va oferir la possibilitat de tramitar davant la seva homòloga espanyola el certificat de residència fiscal a Andorra que l’Estat veí exigeix als pensionistes que viuen al Principat per eliminar la retenció que s’aplica a les seves pensions.