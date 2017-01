Torres celebra l'augment de visitants a l'estació i als hotels encampadans durant les festes

El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, ha fet un balanç positiu de l'activitat turística a la parròquia durant les festes nadalenques, assegurant que tenen imputs molt positius sobretot pel que fa a l'estació d'esquí, que registra unes xifres “superiors a l'any passat, quan ja van ser unes xifres molt bones”. Torres també ha assegurat que els hotels de la parròquia estan funcionant a ple rendiment, i fins i tot hi ha hagut jornades en què ha estat impossible trobar habitació. Pel que fa al projecte comercial de fer un outlet al Pas de la Casa, Torres ha indicat que estan pendents d'una nova reunió de poble del Govern, i que “ja veurem si finalment s'acabarà fent o no”.

Jordi Torres ha celebrat l'augment de l'afluència de turistes durant les vacances de Nadal, i tot i que no disposa de dades concretes, ha assegurat que Grandvalira està registrant xifres millors que l'any passat, i que els hotels de la parròquia “estan treballant a ple rendiment”.

El cònsol ha evitat atribuir aquest creixement a la manca de neu que presenten la resta d'estacions del Pirineu, ja que ha indicat que preferiria que hi hagués neu a tot arreu que no pas estar en “la situació límit” en què es troben les pistes. Malgrat tot, creu que “per segon any consecutiu ens salvarem, però pels pèls”.

Pel que fa a la proposta del Govern de convertir el Pas de la Casa en un outlet, Torres ha indicat que l'Executiu treballa amb Impub i l'Associació de Veïns per resoldre les incògnites que presenta el projecte, i un cop s'hagin concretat se celebrarà una nova reunió per concretar aquests aspectes. El cònsol major ha reconegut que inicialment la proposta no va ser ben acceptada, i ha afegit que estan parlant amb els sectors implicats per veure si aquest model encaixa o no, i “ja veurem si s'acabarà fent o no”.

Aquest projecte comercial, ha recordat, va lligat a la voluntat que té tant el Comú com Saetde i el propi Govern de millorar l'entorn urbanístic del Pas de la Casa per fer-lo més atractiu per a turistes de més qualitat. Torres ha recordat que ha de ser un esforç de tots, també dels privats, i en aquest sentit ha celebrat que alguns hotels ja estiguin treballant per reformar els seus establiments i adaptar-se a aquest nou plantejament.