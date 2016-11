SDP vol un mínim de cotització al mes i la regularització a final d’any pels autònoms

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) aposta perquè els treballadors per compte propi cotitzin una “base mínima mensual” a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i a final d’any s’acabi de regularitzar, a l’alça o la baixa, segons escaigui, aquesta cotització en funció dels ingressos percebuts i de manera que, igual com els assalariats, acabin aportant a la CASS un 22 per cent.

Així ho van exposar ahir el conseller general Víctor Naudi i el secretari d’organització de la formació, Joan Marc Miralles, que van considerar aquest tema com una qüestió “de cabdal importància perquè hi ha una sèrie d’autònoms que realment ho passen malament”.

En aquest sentit, Naudi, que va recordar que hi ha treballadors per compte propi que “algun mes no ingressen res”, va insistir en la necessitat d’establir aquest mínim de cotització mensual sempre en base als criteris de solidaritat, una aportació que va situar entre 100 i 200 euros al mes.

Així mateix, des d’SDP es considera que aquest canvi s’hauria de complementar amb la reforma de la CASS perquè “s’equilibri per dalt també la cotització”, així com per incloure-hi aquelles persones que perceben un salari per hores, especialment el personal domèstic, al qual moltes vegades li és molt difícil arribar al salari mínim.

Naudi i Miralles, que van assegurar no entendre com “avui dia encara no s’hagi entrat al Consell General una proposta per regular la cotització dels autònoms en funció dels ingressos”, consideren que aquesta reforma “s’hauria d’implantar al més aviat possible” ja que si no es manté “un sistema del tot arbitrari”.

A més, Miralles va recordar el pes dels autònoms en el teixit econòmic del país i va destacar que “si es vol mantenir el creixement cal posar facilitats i no pas traves”. En aquest sentit, el secretari d’organització de Socialdemocràcia i Progrés va lamentar l’ús de “tants criteris economicistes per a algunes coses i quan es té realment l’oportunitat d’incidir en l’economia productiva no es fa res”.

Respecte a les manifestacions del president del consell d’administració de la CASS, Jean Michel Rascagneres, que es va mostrar partidari que els autònoms cotitzin també el 22%, Naudi va lamentar que hagi de “ser el setzè conseller de DA qui surti a fer propostes” i que no sigui l’executiu o el grup parlamentari que li dóna suport qui ho faci.

Toc d’atenció a Aleix

D’altra banda, Miralles va voler deixar palès el malestar de la formació amb el to que va usar el conseller general de Demòcrates per Andorra Miquel Aleix en la darrera reunió de la comissió especial de Vigilància i Prevenció de Risc per a l’Estabilitat Financera, on va comparèixer l’exlletrat dels màxims accionistes de Banca Privada d’Andorra, Jaume Bartumeu. En aquesta línia, el dirigent d’SDP va lamentar que Aleix hagués volgut convertir la comissió “en un tribunal de la Inquisició” en el qual “es repartien punts de bons i mals andorrans”.

Així mateix, Miralles va contraposar aquest fet amb les manifestacions del cap de Govern en la darrera sessió de control a l’executiu, en la qual Antoni Martí va manifestar la seva voluntat de voler rebaixar la tensió parlamentària. “Per una banda el cap diu una cosa i per l’altra altres membres de DA o consellers generals ataquen qualsevol que expressi discrepància”, va lamentar Miralles, que es va mostrar convençut que aquesta forma de fer “no és la manera de generar un bon clima amb les formacions de l’oposició”.

Aposta per mantenir l’equilibri i la neutralitat

“Hem de mantenir bones relacions amb Espanya, però això no vol dir que hàgim de trencar i no mantenir l’equilibri i les relacions amb altres països.” Així de contundent es va mostrar el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, a l’hora de valorar el suport del cap de Govern al comunicat de la Cimera iberoamericana en relació a la situació de Gibraltar.

I és que per Naudi, que va lamentar que Antoni Martí no hagués informat d’aquesta qüestió en la reunió que va mantenir la setmana passada amb els grups parlamentaris i en què sí que va informar d’altres qüestions lligades a la Cimera, era necessari “ser molt prudents” a l’hora de manifestar determinats compromisos ja que poden afectar “les relacions amb el Regne Unit, amb el qual tenim un intercanvi econòmic important”, i també per “la impor­tància de la seva plaça financera”.

Per la seva part, Joan Marc Miralles va contradir les manifestacions del ministre portaveu, Jordi Cinca, i va destacar que un comunicat on s’utilitza la paraula colonial i on es deixa de banda la posició expressada pels gibraltarenys “està lluny de la neutralitat”.