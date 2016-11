SDP i PS porten el ‘cas Alcobé’ a la sessió de control a l’executiu

L’incompliment de la Llei del Govern per part del ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, reconegut per ell mateix en admetre públicament que durant un any i mig va simultaniejar el seu càrrec ministerial amb tasques professionals a Banca Privada d’Andorra, centrarà part de la sessió de control a l’executiu al Consell General prevista per al proper 10 de novembre.

I és que des de Socialdemocràcia i Progrés, el conseller general Víctor Naudi ha presentat una pregunta demananat explicacions per aquest afer. Així, Naudi, que en l’exposició de motius recorda que el ministre va posar a disposició del cap de Govern el seu càrrec i que aquest no va acceptar la renúncia, interpel·la directament Antoni Martí demanant-li “com pot explicar mantenir en el càrrec un ministre que ha reconegut haver violat la Llei del Govern exercint activitats professionals remunerades essent membre del Govern”.

També des del grup mixt, però en aquest cas el conseller general del Patit Socialdemòcrata Pere López, s’ha formulat una pregunta en relació a l’activitat remunerada que va exercir Alcobé per compte de Banca Privada d’Andorra quan ja era ministre. Concretament, López demana pel temps que va estar realitzant aquesta activitat, per les hores de treball que hi va dedicar i pel total de remuneracions que va percebre per aquesta activitat.

D’altra banda, Naudi ha presentat també una interpel·lació relativa al seguiment de les accions dutes a terme per l’executiu per tal que les persones que les persones que realitzen una activitat per compte propi puguin cotitzar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social en funció dels seus ingressos.