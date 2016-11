SDP diu que no cal una “guerra de resolucions parlamentàries”

Fer evident l’enuig i el malestar per la resolució del Parlament català on es considera Andorra un paradís fiscal sí, però “respondre amb un contraatac parlamentari, no es correspon”. Així ho van assegurar ahir el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, i el secretari d’organització de la formació, Joan Marc Miralles, que consideren que “no s’ha d’entrar en una guerra de resolucions i contraresolucions parlamentàries”.

I és que per SDP, que considera que la qüestió s’ha d’abordar per “la via diplomàtica” i “fer prevaldre les relacions de bon veïnatge” amb Catalunya, si l’executiu “hagués fet bé la seva feina” la resolució del Parlament català ja “no s’hauria fet”, de la mateixa manera que la UE ja no hagués inclòs el Principat en “la prellista” de jurisdiccions poc cooperants, segons va assegurar Miralles, que va retreure al Govern que la tasca informativa “s’ha de fer a priori” i no després que “es vagin repetint el que l’executiu anomena errors”.

Pensions

D’altra banda, Naudi va fer un balanç agredolç del debat monogràfic sobre polítiques socials i seguretat social de la setmana passada, on es van acceptar dues de les tres propostes de resolució presentades des d’SDP.

En aquest sentit, el parlamentari va lamentar que s’hagués rebutjat una qüestió “cabdal” per la formació com era la proposta de crear un grup de treball per analitzar les pensions, contributives i no contributives, que percebien la gent gran i, especialment, les persones amb discapacitat, una pensió “bastant baixa” des del canvi dels paràmetres per calcular-les.

Naudi, que també va criticar que des del mateix ministeri ja es comenci a expressar dubtes sobre la qüestió del tercer pagador, va lamentar “la poca sensibilitat” del grup demòcrata fins i tot “contradient el discurs de mà estesa que va fer el ministre”.

Prudència amb la UE

Naudi i Miralles es van posicionar també respecte la proposta de la UE amb relació al tabac, mantenir la situació actual durant deu anys i després analitzar l’impacte del sector sobre el PIB i els ingressos de l’Estat, assegurant que no és l’opció “desitjable” i que, en el cas de l’existència de contrapartides, “podria ser un mal menor”.

Així mateix Naudi, que va lamentar que amb als agents socials i econòmics es faci el mateix que amb els partits signataris del pacte d’Estat i que només se’ls convidi a participar “només d’una forma informativa”, va demanar “prudència” amb el que es diu respecte la negociació i va titllar el discurs del cap de Govern d’“ambigu”.

Funció pública

D’altra banda, Miralles va assegurar que amb la reforma de la Funció Pública, que DA ja portava al programa electoral del 2011, la formació taronja està “fent un ridícul majúscul” i va responsabilitzar directament el cap de Govern que gairebé ja després de sis anys de govern demòcrata “s’estigui discutint” el nom del ministre que ha de pilotar la reforma, i que aquesta “no s’hagi tirat endavant”.