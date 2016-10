SDP demana a DA un “acte de transparència” i “menys pinyes”

Socialdemocràcia i Progrés va demanar ahir a Demòcrates per Andorra un “acte de transparència” i menys reunions “per fer pinya i tapar els escàndols que dia rere dia van sortint”, ja que només afrontant els problemes de cara es podrà “fer net” i es podrà treballar per “tirar endavant les reformes que el país necessita” i que després de cinc anys de Govern demòcrata “segueixen esperant”.

Així ho van demanar ahir el conseller general Víctor Naudi i el secretari d’organització de la formació, Joan Marc Miralles, que van admetre que “s’està entrant en un camp molt delicat” després que ahir el digital elTriangle fes públics nous correus en relació al cas de Meritxell Mateu que vincularien el titular d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, i el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, amb la tasca que portava a terme la ja exconsellera general per a Banca Privada d’Andorra.

“Ens agradaria un acte de transparència, que els que s’han dedicat a fer política surtin i donin la cara i les explicacions pertinents i després deixin el seu lloc a altra gent que vulgui fer política”, va sentenciar Miralles, que va assegurar que a SDP estan “espantats després de sentir ministres que afirmen que estan preparats per a tot el que vindrà”.

Així mateix, el secretari d’organització d’SDP va lamentar que en la trobada de càrrecs electes de DA es tornés a acusar l’oposició de falta de projecte polític quan sembla que a DA “no els preocupa el projecte polític sinó que més aviat el que compta no és el país sinó salvar les seves cadires”.

Per la seva part, Naudi, que va assegurar que la formació entén que “no totes les persones de DA o afins han actuat malament”, va reiterar la petició als demòcrates que “facin net, depurin responsabilitats”, per “rentar la imatge ja no només de DA sinó del país”.

Crítiques per l’INAF

D’altra banda, el conseller general d’SDP va reiterar les crítiques a la formació taronja per la “forma de fer i la mala manera de legislar”, i ho va exemplificar amb la reforma de la Llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), que segueix el tràmit parlamentari després que es rebutgés l’esmena a la totalitat presentada per SDP.

En aquest sentit, Naudi va carregar contra l’obertura del consell d’administració de l’organisme a persones estrangeres i el fet que només sigui necessari que el president tingui la nacionalitat andorrana, i va insistir que l’INAF “és una entitat de dret públic, a la vegada l’òrgan de supervisió del sistema financer, i per tant amb capacitat sancionadora”.

Així, el parlamentari d’SDP va advertir que els canvis en la llei de l’INAF podrien ser contraris a l’article 25 de la Constitució, que estableix que “l’exercici de càrrecs institucionals queda reservat als andorrans”, i va assegurar que amb aquest canvi s’envia un doble missatge negatiu, un als joves del país, a qui es tanca portes, i l’altre a les institucions internacionals, a les quals es tramet la idea que “anem a buscar gent de fora perquè aquí no tenim gent capacitada”.

D’altra banda, Miralles va posar en dubte el retorn de 20 milions d’euros que va tenir el Cirque du Soleil segons les explicacions del titular de Turisme i Comerç, i va assegurar que els “números es basen en hipòtesis i no en bases sòlides”.