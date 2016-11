SDP defensa el dret a vaga dels agents penitenciaris

La consellera general de Socialdemocràcia i Progrés, Sílvia Bonet, ha presentat quinze esmenes al projecte de llei de modificació de la Llei del cos penitenciari, entre les quals una per suprimir l’article que prohibeix exercir el dret a vaga als agents penitenciaris, segons va informar ahir SDP.

En aquest sentit, la formació considera que el dret a vaga “és un dret constitucional” i que per tant “s’ha de poder exercir en els termes i condicions que garanteixin els serveis mínims”. Així mateix, la formació presenta una esmena per garantir que la direcció del cos serà assumida per una persona amb nacionalitat andorrana. I és que per SDP el text entrat a tràmit “introdueix subreptíciament la possibilitat que la direcció del cos penitenciari pogués ser assumida per una persona que no sigui titular de la nacionalitat andorrana”.

SDP, que aposta per mantenir la mateixa base retributiva que en la llei vigent però actualitzant els conceptes, proposa també modificar la disposició transitòria segona del projecte ja que entén que, malgrat que s’imposi una sanció ferma en el cas de delicte, no es pot retirar retroactivament la capitalització que s’hagi fet per a la jubilació. La formació tampoc està d’acord que els membres del cos s’hagin de fer càrrec de les despeses de la formació obligatòria.