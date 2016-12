SDP critica la desnacionalització de l’administració que promou DA

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va criticar ahir la desnacionalització de l’administració que està portant a la pràctica el Govern de Demòcrates per Andorra, l’últim episodi del qual es va viure en la darrera sessió del Consell General amb la defensa que va fer el titular d’Afers Socials, Justícia i Interior de la possibilitat que el director de la Policia pugui ser una persona que no tingui la nacionalitat andorrana, durant el debat de l’esmena a la totalitat al projecte de modificació de la Llei del cos de policia.

Així ho van assegurar ahir el conseller general Víctor Naudi i el secretari d’organització de la formació, Joan Marc Miralles, que van incidir que no comparteixen “de cap de les maneres” que una persona jurada, que ha de prendre decisions i signar determinats documents pugui no tenir la nacionalitat andorrana. I també “per una simple qüestió d’ètica”, ja que es tracta d’una persona que ha de donar ordres, va recordar Naudi, que va lamentar “la reiterada insistència del Govern d’Antoni Martí a perdre i regalar sobirania”.

En aquest sentit, Miralles, que va destacar que “sembla que retornem a un Estat preconstitucional on es demanava assistència per a determinats càrrecs”, va recordar que la inclusió de “no andorrans a llocs clau de l’administració” ja s’ha donat també en organismes com el SAAS, Andorra Turisme, el departament d’Estadística i el Gabinet Jurídic i també amb el canvi en la llei de l’INAF que obre els òrgans de direcció de l’entitat a no nacionals.

En aquest sentit, Naudi i Miralles, que van lamentar la manca de confiança en les persones del país i van ironitzar que fins i tot es podria arribar a l’extrem d’anar a buscar el relleu d’Alcobé fora del país o de posar Bill Gates de cap de Govern, van insistir que 23 anys després de dotar-se d’una Constitució ja s’haurien hagut de posar les eines i els mitjans per formar persones del país i que poguessin ocupar determinats càrrecs.

Claredat sobre Europa

Així mateix, Naudi i Miralles van lamentar una vegada més que des de l’executiu “no es parli clar” en relació a les negociacions amb la Unió Europea per a l’establiment d’un acord d’associació i es mantingui “un discurs respecte de la UE que no correspon a la realitat”.

En aquesta línia, Naudi va retreure al Govern la forma de procedir ja que considera que l’únic que fa “és guanyar temps” perquè “no s’està negociant res de les quatre llibertats”. Així, el conseller general d’SDP considera que l’executiu s’ha d’avançar i no esperar, com ha estat el cas de l’acord duaner i també pel que fa al marc institucional, que la Unió Europea posi un document damunt la taula que posteriorment, i malgrat les consideracions que s’hi puguin fer, difícilment variarà gaire.

Pregunta a Sindicatura

D’altra banda, Naudi ha presentat una pregunta perquè l’executiu la respongui en la sessió de control de la setmana vinent en relació a l’atenció als clients per part d’Andorra Telecom mentre durin els treballs de construcció de l’edifici Núvol. Concretament, el parlamentari demana pels motius pels quals Andorra Telecom “ha d’atendre els clients a precari de forma compartida, en uns espais poc diferenciats, amb una empresa privada”.

Així mateix, Naudi pregunta per quin va ser el procés de selecció d’aquests espais on està ubicada l’atenció al client d’Andorra Telecom de forma provisional.