Satisfacció de PS+I per la instal·lació d’un pas de vianants davant la residència geriàtrica Salita

La consellera de PS+Independents (PS+I) a la minoria del comú d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, ha expressat la satisfacció pel fet que el comú ha situat un pas de vianants al carrer Josep Viladomat, just davant de l’entrada principal de la residència geriàtrica Salita. Des de la formació socialdemòcrata es considera aquest element essencial per garantir la seguretat dels usuaris del centre i, per això, s’havia demanat en diferents ocasions en els darrers temps.

Així, Vendrell ha recordat que la instal·lació va obrir les portes entre octubre i novembre del 2015. “Ara, un any més tard, han posat per fi el pas de vianants”, ha apuntat, tot recordant que “havíem denunciat que no era normal que no n’hi hagués un davant d’un centre que acull gent gran”. Aquests avisos, explica la consellera socialdemòcrata, s’havien fet tan a través de la seva pàgina al Facebook (Cèlia al comú) com a les reunions de la comissió de serveis.

“En un principi, es veia complicat i es deia que ja n’hi havia dos, un més endavant i un altre més enrere”, ha relatat la representant de PS+I a la corporació escaldenca, per a qui aquest argument, esgrimit en un inici des de la majoria de Demòcrates per Andorra (DA) no servia. “Ja vaig advertir que, per a molta gent gran, no era factible desplaçar-se tants metres”, ha indicat.

Des de fa uns dies, però, el carrer Josep Viladomat ja disposa d’aquest nou element viari que serveix per incrementar la seguretat a la zona. “Ens hem d’alegrar que, finalment, la mesura, que és de sentit comú, s’hagi tirat endavant i ja sigui una realitat”, ha afirmat Cèlia Vendrell.