Saboya exposa en un seminari divulgatiu el balanç dels 20 anys de Liechtenstein a l'Espai Econòmic Europeu

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha exposat en el marc del seminari 'Liechtenstein: un model d’èxit de participació al Mercat Interior de la UE des de la perspectiva dels actors econòmics' els resultats de l'estudi de balanç que s'ha fet en aquest país sobre els 20 anys d'acord d'associació amb la Unió Europea. La trobada ha permès conèixer el funcionament de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), i aprendre dels anys d’experiència de Liechtenstein en aquest context.

El ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha exposat el resultat de l’estudi de balanç fet a Liechtenstein en motiu dels 20 anys d’acord d’associació d’aquest país amb la Unió Europea. Els resultats de les enquestes, ha indicat Saboya, afirmen que un 85% de la població considera que l’acord ha estat un canvi positiu per a aquest país i que el 77% dels empresaris consultats aprecien que l’acord ha fet de Liechtenstein una destinació més atractiva per als inversors. Aquestes manifestacions han estat fetes per Saboya en el marc del seminari 'Liechtenstein: un model d’èxit de participació al Mercat Interior de la UE des de la perspectiva dels actors econòmics'. L’acte, que ha estat organitzat pel Ministeri d’Afers Exteriors, s’ha celebrat en el marc de la política de divulgació pública que el Govern porta a terme respecte a les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea.

Aquest seminari ha estat obert a la participació dels consellers generals, dels representants dels col·lectius empresarials, sindicats, sectors econòmics del Principat i dels membres de la Comissió Interministerial d’Afers de la UE. El seminari ha permès conèixer el funcionament de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), i aprendre dels anys d’experiència de Liechtenstein a l'EEE. De la mateixa manera, s’ha pogut descobrir amb més detall les experiències d’aquest país en el sector financer i de la indústria, així com de les professions regulades, en especial els advocats.