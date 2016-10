Saboya estudia l'agenda europea amb els seus homòlegs de Mònaco i San Marino

Els ministres responsables de la negociació per un acord d'associació amb la Unió Europea d'Andorra, Mònaco i San Marino, Gilbert Saboya, Gilles Tonelli i Pasquale Valentini, respectivament, han mantingut aquest dimarts una trobada al Principat de Mònaco centrada a acordar i coordinar punts de vista i compartir estratègies comunes al voltant de l'estat de les negociacions compartides, tant pel que fa al marc institucional comú com per a les negociacions bilaterals que cada Estat du a terme en l'àmbit sectorial, segons informa el Govern.

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, s'ha reunit aquest dimarts amb els seus homòlegs de Mònaco i San Marino, Gilles Tonelli i Pasquale Valentini, per aprofundir sobre l'agenda europea. Sobre la taula, les diferents delegacions han abordat la influència del Brèxit en les negociacions en curs, i els ministres han posat en comú els progressos en l'àmbit institucional de la negociació i l'estratègia interna d'involucrar els diferents agents econòmics i socials de cada país.

Gilbert Saboya, acompanyat dels ambaixadors Maria Ubach i Enric Tarrado, ha fet el desenvolupament de l'actual punt de negociació relatiu a la lliure circulació de mercaderies, i en aquest sentit ha informat de l'agenda marcada, que preveu la visita a Andorra del cap negociador de l'acord d'associació del Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE), Thomas Mayr-Harting, així com del cap negociador adjunt, Claude Maerten, fixada per al pròxim 24 d'octubre.

Gilles Tonelli i Pasquale Valentini han compartit amb el titular d'Exteriors andorrà les expectatives sobre les properes negociacions relatives a la lliure circulació de serveis i les altres llibertats de circulació, com són la de capitals i la de persones. Els tres ministres encarregats de la política exterior han coincidit en l'oportunitat que representa l'accés al mercat interior europeu, tenint en compte les particularitats i les especificitats de cada Estat. Els ministres homòlegs han celebrat la comprensió i el diàleg existent entre els tres països així com amb les autoritats europees en l'avançament de la negociació.