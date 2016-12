Saboya aprofita el Consell de Ministres d'Afers Exteriors dels estats de l'OSCE per reunir-se amb els seus homòlegs

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha repassat els treballs en curs relatius a les negociacions de l'acord d'associació d'Andorra i la Unió Europea amb el titular d'exteriors d'Eslovàquia, Miroslav Lajcák, país que actualment ostenta la presidència de torn de la Unió Europea. També amb el ministre d'Estat per Afers Europeus d'Irlanda, Dara Murphy, ha tractat l'aproximació d'Andorra a Europa, i temes d'interès bilateral com la possibilitat d'iniciar un diàleg de cara a la negociació d'un acord per evitar la doble imposició, entre d'altres.

El ministre Saboya també s'ha reunit amb el seu homòleg de Mònaco, Gilles Tonelli, per tractar l'estat de les negociacions compartides pel que fa al marc institucional per un acord d'associació amb la UE, així com les negociacions sectorials. Saboya i Tonelli han refermat la voluntat de buscar fórmules perquè es tinguin en compte les particularitats dels petits estats en el seu encaix a Europa.

Així mateix, en la trobada bilateral que Gilbert Saboya ha mantingut amb el ministre d'Afers Exteriors de Suïssa, Didier Burkhalter, s'ha tractat l'encaix i l'estatus d'aproximació dels estats de petita dimensió a la UE, així com aspectes relatius a la fiscalitat internacional.

D'altra banda, en la trobada celebrada amb el seu homòleg d'Espanya, Alfonso María Dastis, s'han tractat temes d'interès bilateral i s'han comentat els avenços en les negociacions de l'acord d'associació amb Europa. Així mateix, el ministre Saboya ha exposat al ministre d'Afers Exteriors d'Eslovènia, Karl Erjavec, el nou marc fiscal d'Andorra i la llei d'inversió estrangera a fi de promoure l'intercanvi comercial entre ambdós països, i explorar la possibilitat d'iniciar negociacions per concloure un conveni per evitar la doble imposició entre Andorra i Eslovènia.

Durant la trobada amb el ministre d'Afers Exteriors i Comerç d'Hongria, Péter Szijjárto, s'ha tractat també la possibilitat de tancar un acord en matèria de turisme, un acord en temes relatius a educació superior i d'iniciar negociacions per un acord de no doble imposició.

Finalment, en la reunió mantinguda amb el titular de la cartera d'exteriors de Polònia, Witold Waszczykowski, han parlat de la recent ratificació per part d'Andorra del Conveni sobre l'assistència administrativa mútua en matèria fiscal de l'OCDE i la possible visita oficial del ministre Saboya a Polònia per al primer trimestre del 2017.