PS+I exigeix a Marsol que aclareixi què vol fer amb el Centre de Congressos

Dolors Carmona i Lídia Samarra, les conselleres de PS+Independents (PS+I) a la minoria del Comú d’Andorra la Vella, consideren “insuficient” la informació que se’ls ha facilitat en relació al projecte de privatització del Centre de Congressos de la capital.

Per aquest motiu, i aprofitant que demà s’ha de celebrar una sessió de consell de comú, han tramitat una pregunta en què es reclama que la majoria expliqui “les intencions” amb la instal·lació i, també, que doni més detalls dels números econòmics negatius esgrimits com a argument per iniciar aquest procés que, per la formació, “pot representar la pèrdua per a la ciutadania de la parròquia d’un espai important”.

En l’escrit presentat es posa en relleu que, en l’acta de la junta de govern del 14 de setembre passat, “s’informa al primer punt de l’inici dels tràmits per convocar un concurs internacional per adjudicar l’explotació, en règim de concessió, del Centre de Congressos”. Així, Carmona i Samarra recorden que “el tema no s’havia tractat anteriorment en cap comissió de treball” i que “fins al passat 14 de setembre la cònsol no havia convocat cap reunió informativa amb els representants de la minoria”.

Les conselleres de PS+I també indiquen que Conxita Marsol “es va comprometre a lliurar a la minoria el detall de la despesa anyal que representa al Comú el manteniment del Centre de Congressos”, dada sense desglossar que va ser “anunciada als mitjans de comunicació el 6 de setembre”. Des de PS+I, de fet, també es va reclamar a la mandatària informació detallada dels actes celebrats a la instal·lació els darrers anys, tant aquells pels quals no s’hagi cobrat als seus organitzadors com els que hagin suposat un ingrés econòmic.

En l’escrit, PS+I també evidencia una certa contradicció entre el que s’ha explicat públicament i el que s’ha decidit en junta de govern. I és que en l’acta de la junta de govern “s’informa de l’inici dels tràmits per convocar un concurs internacional per adjudicar l’explotació en règim de concessió” del centre quan, en canvi, “als mitjans es parla d’una externalització del servei”.

La formació també considera necessari que es faciliti informació sobre quants actes s’han celebrat els darrers anys a la instal·lació, així com el nombre d’entitats o organismes que n’han fet ús, ja sigui en forma de cessió per part del Comú o abonant la tarifa corresponent pels serveis prestats. Es tracta d’una informació que, a l’entendre de PS+I, és cabdal per valorar de forma adequada els números vermells que, des de la majoria, s’assegura que genera el centre.