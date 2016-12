PS+I es mostra a favor de la compra del terreny de davant l’església

La consellera del Partit Socialdemòcrata més Independents (PS+I) al Comú d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, ha celebrat que la corporació estigui negociant la compra del terreny de davant l’església de Sant Pere, actualment llogat i utilitzat com a aparcament. I és que, va recordar, es tracta d’una idea que fa temps va ser proposada des de la formació i que, de fet, estava recollida al programa electoral de les comunals d’ara fa un any.

En declaracions recollides ahir en un diari, la cònsol major de la parròquia, Trini Marín, va apuntar que el Comú està treballant en la possibilitat de comprar la parcel·la. Actualment aquest espai està llogat per la corporació, que hi ha situat un aparcament de barrera que dóna servei a una zona, justament, molt mancada de places per a l’estacionament de vehicles. Vendrell va deixar clar que des de PS+I es veu amb bons ulls aquesta possible operació, ja que, de fet, fa anys que defensa que seria una inversió molt interessant per a la parròquia. “A l’equip de la majoria actual ja li vam comunicar el mandat passat que era important que el Comú comprès el terreny, si no per fer un aparcament, almenys per tenir un espai per poder oferir serveis en benefici del ciutadà”, va recordar la consellera. Al seu entendre, un bon ús de la parcel·la seria incrementar els llocs d’estacionament per a vehicles d’una zona que, va apuntar, està molt mancada en aquest sentit. “Sempre hem pensat que seria beneficiós dotar de places d’aparcament la part alta de Carlemany. Realment ara en falten. Es veu en el dia a dia, perquè aquest terreny sempre està ple de vehicles. És una zona que hem de dinamitzar i així es pot fer”, va explicar.

PS+I ja va defensar aquesta possibilitat en la campanya electoral de les comunals de l’any passat. Així, en un dels punts del programa, centrats en urbanisme, s’avançava que “crearem més places d’aparcament; valorarem diversos terrenys en desús i la possibilitat de comprar el terreny de davant l’església”. Ja llavors Vendrell va proposar, fins i tot, la possibilitat de finançar la compra amb un préstec bancari que es podria assumir amb part dels ingressos que rep el Comú anualment per la gestió dels pàrquings.