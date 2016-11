PS i SDP “celebren” que la Batllia investigui l’exconsellera Mateu

El Partit Socialdemòcrata “celebra” que la batlle Canòlic Mingorance hagi decidit obrir una causa judicial per investigar si l’exconsellera general de Demòcrates per Andorra Meritxell Mateu hauria pogut cometre els delictes de corrupció i tràfic d’influències per haver treballat i cobrat de Banca Privada d’Andorra sent consellera general la passada legislatura.

Així ho va manifestar ahir el conseller general del PS i president del grup mixt, Pere López, que va recordar que la formació ja havia denunciat en seu parlamentària uns fets que considerava molt greus i que com a mínim mereixien ser investigats.

En aquest sentit, López, que va expressar el més absolut “respecte per les decisions que es puguin prendre des del món de la justícia”, va assegurar que “celebrem que hi hagi aquesta instrucció, que la justícia faci la seva feina i que s’aclareixin els fets”.

En una línia molt similar es va manifestar el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, que, en declaracions a ATV, va “valorar positivament” l’actuació de la Batllia, tot i lamentar que “no ho hagués fet abans”. Així mateix, Naudi considera que amb l’obertura d’aquesta nova causa “es podrà arribar al fons de la qüestió”, saber realment com han anat els fets i “depurar” responsabilitats si escau.

Per la seva part, des de Demòcrates per Andorra, el parlamentari Marc Ballestà, que va recordar “la presumpció d’innocència” i va lamentar “l’abús del debat públic” d’un cas molt mediatitzat, va assegurar confiar “en les explicacions” que fins ara ha donat Mateu i va destacar que, arribat el cas, “tindrà l’oportunitat d’explicar-se en seu judicial”.

Des del grup parlamentari liberal, el conseller Ferran Costa va recordar que un cop el cas a la Batllia “ja no ens pertoca a nosaltres valorar-ho” sinó que serà la justícia la que “determini què ha passat”.

I és que arran de la publicació dels correus electrònics que evidenciaven la relació de Mateu amb BPA per part del digital català El Triangle i que van comportar la dimissió de la parlamentària, i de dos nous informes policials sobre el cas, la batlle va decidir obrir el 14 d’octubre passat una causa separada del cas Landstreet ja que, tot i que en aquesta ocasió no hi hauria indicis de blanqueig de capitals, sí que va apreciar una possible corrupció i tràfic d’influències en la relació laboral que va mantenir Mateu amb Banca Privada d’Andorra.

Així, segons es desprèn de l’aute de desglossament de la causa, la batlle considera que “semblaria que Meritxell Mateu faria de lobbista remunerada per compte de BPA i de la multinacional Allianz”. Així mateix, la instructora de la causa BPA assenyala que troba indicis suficients per obrir una causa separada “per presumpte tràfic d’influències i corrupció tipificats i penats respectivament en els articles 386 i 381 del Codi Penal”.

En aquesta nova causa, la batlle hi inclou els quatre directius de BPA que apareixien als correus electrònics fets públics de Mateu, com són l’exconseller delegat Joan Pau Miquel i els directors generals adjunts Cristina Lozano i Joan Cejudo, així com Roger Campamà.