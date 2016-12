Preocupació de l’oposició per com es vol dotar de personal Estadística

Sorpresa d’entrada i preocupació després. En aquestes dues sensacions van coincidir els partits polítics de l’oposició després de tenir coneixement que l’executiu està buscant a l’exterior del país estadístics, matemàtics, programadors, economistes aplicats i altres perfils similars per incorporar-se al departament d’Estadística amb un contracte per obra o servei a partir del març vinent.

“Sorprenent i altament preocupant”, va considerar aquest fet el conseller general del grup parlamentari liberal Ferran Costa, que va destacar que els llocs de treball que s’ofereixen no s’haurien de cobrir mitjançant contractes per obra o servei i va destacar també que, com altres places de l’administració, s’haurien de publicitar i s’hauria de fer un concurs, intern en primer terme i, posteriorment, si no s’han cobert, extern.

Així mateix, Costa va incidir que en aquest cas “no estem parlant d’uns àmbits d’una especialització màxima”, fet que pel parlamentari liberal és “una demostració més que el Govern i Demòcrates per Andorra no confien en el talent del país”.

A més, Costa, que va remarcar també la poca confiança en el mateix personal de l’administració que això indica, entre el qual pot haver-hi algú interessat a concórrer a una d’aquestes places, va lamentar també que “l’estabilitat d’aquests llocs de treball queda en dubte”, així com, de retruc, gairebé la tasca que s’ha de portar a terme al departament d’Estadística, amb el desplegament del primer Pla estadístic d’Andorra.

I en aquest sentit, Costa, que va lamentar també la política de desnacionalització de l’administració portada a terme per l’executiu taronja i va dir que “no ho podem permetre”, va recordar que les estadístiques no són d’ús puntual, sinó que un cop engegat aquest primer pla caldrà donar-hi continuïtat.

Des del Partit Socialdemòcrata, la consellera general Rosa Gili incidia en “el problema important amb els eventuals”, que lluny de resoldre’l el Govern demòcrata encara agreuja més amb aquesta mena d’actuacions.

Gili, que va assegurar que “es pot entendre” que es recorri a gent de fora al país si a dins no es troben els treballadors amb el perfil adequat, tot i que va posar en dubte que aquest sigui el cas en aquesta ocasió, va destacar que “sembla que no hi hagi confiança en la gent del país”.

Finalment, la parlamentària socialdemòcrata, que va considerar que “no és normal” que no s’hagi fet una convocatòria interna i tampoc externa per mirar de cobrir aquests llocs, va lamentar que “aquest Govern s’estigui caracteritzant per precaritzar l’administració” i va avançar que la formació analitzarà si fa alguna demanda d’informació a l’executiu respecte a aquesta recerca de personal per al departament d’Estadística fora d’Andorra.

Per la seva part, el secretari d’organització de Socialdemocràcia i Progrés, Joan Marc Miralles, es va mostrar convençut que articular el departament que ha de posar en marxa el Pla estadístic d’Andorra a través de contractes per obra o servei no és la millor manera de procedir i de potenciar un departament que hauria de “ser potent”.

I és que per Miralles, que va recordar que un cop fet el pla 2017-2020 la feina “continua i no s’acaba el 2020”, és indispensable “disposar d’estadístiques bones, completes i potents”, que posteriorment “hauran de servir de base per prendre determinades decisions polítiques”. En aquest sentit, el dirigent d’SDP, que va criticar també l’absència d’un concurs intern i d’un d’extern per a la provisió d’aquestes places, va advertir que si no es fan les coses correctament “ens trobarem amb un departament d’Estadística en precari, amb gent contractada per obra i servei i amb un departament que funcionarà amb intermitències”. I aquest fet, va continuar, “no és l’esperit amb què es va fer la Llei d’estadística”.

Així mateix, Miralles va criticar també que, com en “cada vegada més” departaments i àrees de l’administració, es vagi a buscar persones de fora el país, i va reiterar que l’executiu demòcrata “no confia en el nivell ni el talent de les persones de dins l’administració i del país”.