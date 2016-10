Portugal traurà Andorra de la llista de països amb una fiscalitat baixa

Portugal s’ha compromès a retirar en breu Andorra de la seva llista de països amb una fiscalitat baixa. Així ho va explicar ahir el cap de Govern, Antoni Martí, que ha aprofitat la seva participació en la 27a Cimera iberoamericana, celebrada a Cartagena de Indias, per “mantenir una llarga trobada” amb el primer ministre portuguès, António Costa.

Martí, que va tractar amb Costa la pròxima ratificació per part dels dos estats del conveni per evitar la doble imposició, va celebrar el compromís portuguès, “una prova que Andorra ha fet i està fent els deures”, com també ho és el fet que recentment Letònia, Bèlgica i Bulgària “també hagin retirat” el Principat de les respectives llistes de paradisos fiscals.

Així mateix, Martí, que va fer una valoració “molt positiva” de la participació en la cimera, va explicar que el primer ministre portuguès li va garantir també “tot el suport” de cara a les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea.

D’altra banda, el cap de Govern va explicar que va convidar el monarca espanyol a visitar Andorra properament, una visita acceptada per Felip VI i que, segons va precisar Martí, “està pendent només de tancar una data, tot i que sí que hi ha la voluntat de fer-la properament”.

En el marc de les trobades bilaterals que ha mantingut en el transcurs de la cimera, Martí va acordar amb els dirigents de Colòmbia, Juan Manuel Santos, i Mèxic, Enrique Peña Nieto, iniciar negociacions per a l’establiment de convenis per evitar la doble imposició, i va destacar que es tracta de dues de les nacions més importants de Llatinoamèrica i que Mèxic, a més, forma part del G-20.

Finalment, el cap de Govern va mostrar la seva satisfacció per la “gran acollida” que ha tingut la proposta que Andorra pugui acollir la reunió de la Cimera iberoamericana del 2020, ja que “donaria una imatge molt positiva del nostre Estat a tot un continent”. I malgrat voler ser prudent, sí que es va mostrar convençut que el Principat acabarà acollint la cimera.

Martí va marxar ahir a Costa Rica de visita oficial, en el transcurs de la qual està previst que signi amb el president Luis Guillermo Solís un MOU de cooperació en l’àmbit educatiu i un MOU de cooperació en l’àmbit de les relacions bilaterals.

Així mateix, el cap de Govern va recordar que Costa Rica és un dels països “més avançats del món en matèria d’energies renovables i netes”, i per tant un Estat del qual “Andorra pot aprendre molt en aquesta matèria”. Així mateix, Martí, que va incidir que els països petits “poden ser referents”, va avançar que s’està treballant perquè en les properes reunions de la COP22 i COP23, a Marràqueix i Cancun, respectivament, Andorra pugui signar el protocol de bones pràctiques en matèria de medi ambient.

Moció de censura

D’altra banda, i davant la possibilitat plantejada per l’executiva de Liberals que el grup parlamentari de la formació presenti una moció de censura contra l’executiu demòcrata, Martí, que va assegurar “no voler pensar que algú vulgui aprofitar l’absència del cap de Govern per presentar cap moció de censura”, va afirmar estar “molt tranquil” i va recordar que “l’obligació del cap de Govern és respectar a tothom”. En aquest sentit, Martí va insistir que “davant els que volen generar crispació”, ell té “l’obligació de generar tranquil·litat i centrar-se en els projectes”.