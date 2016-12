Ordino ja té el 90% de la separativa feta i vol ser la primera parròquia en aconseguir aquesta fita

El Comú d'Ordino vol esdevenir la primera parròquia en completar la separativa d'aigües pluvials i residuals. De fet, ara com ara aquesta feina es troba al 90% i el Comú ja treballa per completar el 10% que li queda. Tal com ha destacat el cònsol major, Josep Àngel Mortés, són la parròquia que té la feina més avançada. Així ho ha posat en relleu en la reunió de poble que la majoria ha celebrat aquest dimecres a la nit i que ha servit per fer balanç davant els ciutadans de la feina feta al llarg d'aquest primer any de mandat i del que es vol fer els tres anys següents.

Una de les qüestions claus en aquest mandat serà el pla director per a Ordino-Arcalís i Mortés ha explicat que cap al mes de "gener o febrer" ja podrà estar acabat per ser presentat en una reunió de poble i ha manifestat que està "esperançat" amb aquest projecte, després, també, d'haver comprovat quina és l'evolució favorable del camp de neu, que ha vist incrementada la facturació de la temporada 2014-2015 a la 2015-2016, passant de 4,2 milions a sis milions.

El cònsol major ha concretat que durant el mandat es preveu una inversió de 5,7 milions i que el projecte de les escoles velles, les millores al Centre Esportiu, la xarxa de calor i la separativa seran els projectes estrella. També ha parlat del pressupost aprovat per a l'any vinent, que tal com ha recordat s'equilibrarà amb el romanent de tresoreria, ja que hi ha previst un dèficit de 0,93 milions.

La cònsol menor, Gemma Riba, que ha acompanyat Mortés en l'explicació, ha exposat que un dels eixos de treball aquest any ha estat potenciar la comunicació amb els ciutadans. Pel que fa a benestar social, ha dit que s'ha implementat un projecte a l'escola bressol per a l'educació en intel·ligències múltiples amb la intenció d'aconseguir "una atenció més personalitzada" i que pretén que els infants tinguin un aprenentatge basat en "l'experimentació" amb l'objectiu que sigui el més enriquidor possible. També ha explicat els canvis aprovats a la ludoescola perquè els pares puguin deixar els fills a les 7.30 hores.

Els dos cònsols també s'han referit a la seguretat viària i, en aquest sentit, Mortés ha recordat els dos semàfors a la Cortinada i la Clota Verda que serviran per millorar la seguretat en aquesta zona i també per evitar que els conductors corrin ja que també hi haurà un regulador de velocitat. També s'ha referit als diferents eixamples previstos en la carretera que va al Serrat i la protecció de l'allau del Roc dels Corbs, que estarà acabada el 2018 i evitarà que s'hagi de tancar la carretera, la qual cosa anirà, també en benefici de l'estació, ha recordat. A més, ha posat en relleu que en aquesta zona s'ha habilitat un aparcament amb 72 places. Les noves parades de bus a Ansalonga i Sornàs i la millora de l'enllumenat han estat altres dels projectes esmentats. També han comentat la potenciació, juntament amb el Govern, de les vies verdes.

Pel que fa al comerç i turisme, han manifestat que continuaran treballant per trobar "una sortida" al Centre de Congressos després que el plec de bases s'hagi declarat desert i han posat en relleu que l'any que ve la parròquia acollirà, al mes de novembre, un congrés de neu i allaus que durarà tres dies i que ha de portar força gent a la parròquia.

Un dels presents a la reunió, Víctor Iriarte (PS), s'ha interessat per la velocitat a la carreta i la necessitat que es vetlli perquè no hi hagi excessos a la qual cosa Mortés li ha respost que a la Taula de Mobilitat ha estat un tema que s'ha tractat. A la reunió hi havia també els consellers generals Antoni Fillet, Antoni Missé i Patrícia Riberaygua que s'ha interessat per la marquesina d'Arans. També hi era present la secretària d'Estat de Relacions Institucionals, Consol Naudí i la consellera de l'oposició al Comú d'Ordino Sandra Tudó.