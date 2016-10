Ordino i Canillo valoren positivament el traspàs del SAD a Govern

El cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, i la cònsol menor d’Ordino, Gemma Riba, valoren positivament el traspàs de la competència del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) al Govern. Tant el cas de Canillo com d’Ordino, el nombre d’usuaris d’aquest servei oscil·la entre les dues i tres persones. La setmana passada, la secretària d’Estat de Relacions Institucionals, Consol Naudí, va qualificar això com a “punt prioritari” de les converses sobre la llei sociosanitària. En el cas d’Ordino, a principis d’any ja es disposa d’un conveni amb Govern per a fixar les condicions de com es prestarà el servei una vegada sigui assumida aquesta competència. Riba ha valorat positivament el traspàs fet -perquè entre altres qüestions- “a nivell d’usuaris no ha suposat cap canvi”.

“Tenim poca gent que necessita atenció domiciliària, i és veritat que si augmenta això se’ns complica” explica el cònsol major de Canillo en referir-se al servei d’atenció domiciliària que fins al moment prestava el comú. Sobre els avenços respecte a la reforma de transferències i competències comunals, Mandicó ha assenyalat que “hi ha un diàleg important, i tothom entén la situació del país i ens posarem d’acord en les solucions que hem d’aportar”. El cònsol major ha recordat que la parròquia disposa de pocs usuaris i per tant els costos són petits en comparació amb altres parròquies i que els canvis buscaran “donar facilitats a l’administrat”, per això, “des de Canillo la idea és que passi a Govern”. Canillo en l’actualitat dóna servei a tres usuaris de la parròquia.

Gemma Riba, cònsol menor d’Ordino assenyala que un conveni subscrit entre Govern i el comú a principis d’any ja estableix les condicions de prestació del servei, i “el balanç que en fem és positiu perquè en l’àmbit d’usuaris no ha suposat cap canvi, mantenint una persona referent que és a qui les persones s’adrecen quan ho necessiten”. Ordino va acordar el traspàs mantenint el mateix personal d’atenció i les condicions, perquè “no suposi cap trasbals pel que fa a servei”. Riba valora que la persona de referència pels veïns sigui la mateixa i que no s’hagi percebut cap canvi.

Al maig de 2017 s’’enllestirà el traspàs de la competència a Govern, però en el cas d’Ordino, segons la cònsol menor d’Ordino, “hem volgut anticipar-nos a aquest canvi i fer-ho de manera ordenada i progressiva”. Tot i que el nombre de persones a qui es presta el servei del SAD a Ordino va variant, actualment són tres les persones que reben aquest servei que ha disminuït els usuaris en els darrers anys. A l'abril de 2015, els SAD dels comuns atenien una mitjana de 160 usuaris. Algunes parròquies com Sant Julià de Lòria derivaven les demandes dels veïns al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), entenent que la nova Llei de serveis socials i sociosanitaris establia aquest servei com a compètència de Govern.