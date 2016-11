Ordino cedeix un habitatge al Govern per a l'atenció de persones grans amb dependència

El Govern d’Andorra i el Comú d’Ordino han signat aquest dimarts a la tarda un conveni per a la cessió d’un habitatge social destinat a persones grans amb situació de dependència. L’acte de signatura l’han dut a terme el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, a la casa comuna de la parròquia. Ambdós han destacat aquesta col·laboració en el marc de les competències del Servei d'Atenció Domiciliària.

El Govern i el Comú d'Ordino han signat aquest dimarts a la tarda el conveni pel qual l’Àrea Sociosanitària d’Afers Socials prestarà el servei d’atenció social de proximitat adreçat a persones grans que ho requereixin a la parròquia. El pis, que és propietat del Comú i es troba ubicat a la plaça Major, disposa de tres habitacions i està adaptat a les necessitats de les persones que hi resideixin. A l'habitatge es podran acollir fins a quatre persones grans a les quals es prestarà serveis assistencials de control de la salut, higiene personal, petites cures i control de la medicació, així com suport emocional. Aquest seguiment es durà terme amb la col·laboració del Centre d’Atenció Primària de la parròquia d’Ordino.



El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha destacat que la cessió d’ús que s’ha formalitzat aquest dimarts s’inscriu en el projecte de foment de l’atenció domiciliària i dels recursos de proximitat per a la gent gran, alhora que s’emmarca en la Llei de serveis socials i sociosanitaris, que es va aprovar el 2014, que defineix les diferents prestacions d’atenció residencial que s’han d’oferir, entre ells el servei d’habitatges tutelats.

Espot ha detallat que l’habitatge d’Ordino se suma als cinc immobles propietat del Govern repartits entre les parròquies de la Massana, Encamp i Canillo, que s’estan rehabilitant i adequant com a habitatges amb serveis, destinats a acollir ciutadans atesos des del Departament d’Afers Socials. El servei d’habitatges tutelats ofereix serveis de suport a domicili a persones que, per circumstàncies sociofamiliars o per situació de dependència moderada, temporal o permanent, no poden viure al seu domicili. El pis objecte del conveni signat aquest dimarts té una superfície de 92 m2 i consta de tres habitacions.