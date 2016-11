Ordino aprova el pressupost del 2017 amb un dèficit de 930.000 euros, que s'assumirà amb romanents

El Comú d'Ordino ha aprovat aquest dijous al migdia el pressupost per al 2017, el qual planteja uns ingressos de d'11,1 milions d'euros i unes despeses de gairebé 12 milions, el que implica un dèficit final de 930.000 euros. La consellera de Finances, Maria del Mar Coma, ha explicat que aquest resultat negatiu s'assumirà amb romanents d'anys anteriors, motiu pel qual no implicarà endeutar més la corporació. Actualment l'endeutament està al voltant dels 16 milions d'euros i l'objectiu és acabar el mandat, el 2019, amb 12,5 milions, als que se li han de sumar els cinc de Secnoa. L'oposició s'ha abstingut en la votació del pressupost perquè considera que les inversions previstes per a la parròquia per a l'any vinent, al voltant de dos milions, "haurien de ser assumibles" tenint en compte que el Comú rep 6,6 milions de transferències del Govern, i per tant no s'hauria de tirar de romanents. La problemàtica segueix sent, ha manifestat la consellera liberal Eva Choy, els 1,5 milions d'euros que el Comú destina a Secnoa.

El pressupost per al 2017 del Comú d'Ordino preveu uns ingressos d'11,1 milions d'euros, i unes despeses de 12 milions d'euros, dels quals 2,1 milions es destinen a inversió per a la parròquia. Tot plegat fixa un dèficit de gairebé 930.000 euros per a l'any vinent, tot i que no implicaran engrandir l'endeutament comunal ja que s'agafaran romanents de tresoreria d'anys anteriors, tal com ha explicat la consellera de Finances, Maria del Mar Coma. L'explicació, però, no ha convençut la minoria, que considera que una parròquia que rep 6,6 milions d'euros en transferències del Govern hauria de poder "assumir" les inversions i despeses en general, ha plantejat la consellera liberal, Eva Choy. Per aquest motiu han decidit abstenir-se en la votació pel pressupost de la sessió de Consell de Comú, celebrada aquest dijous al migdia.

La gran problemàtica, ha tornat a lamentar la minoria, són els 1,5 milions d'euros previstos per a Secnoa al pressupost del 2017, un fet que "no es dóna a d'altres parròquies" amb participació a pistes d'esquí, ha lamentat Choy. En aquest sentit, Coma ha explicat que dels 1,5 milions, realment només se'n destinen 600.000 a Secnoa ja que la resta és el cànon que ha d'aportar la societat i que el Comú condona cada any. Per tant, "des del Comú no hi ha una sortida de diners cap a Secnoa", ha assegurat. Els "600.000 euros no em dolen" per tot el retorn que genera l'estació, ha afegit la consellera.

En la mateixa línia s'ha manifestat el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, que ha reiterat la seva confiança que Arcalís és "un projecte viable", i més ara que els comptes són positius. El cònsol també ha confirmat que el 'master plan' que s'està preparant per a l'estació estarà enllestit a finals d'aquest any.

Pel que fa a la inversió prevista per al 2017, Coma ha destacat els 952.000 euros de la segona fase de la rehabilitació de les escoles velles, els 315.000 euros per al projecte per estendre la xarxa de calor a diferents punts de la parròquia, i els 225.000 euros per reformar el Centre Esportiu d'Ordino.

La consellera també ha informat que actualment el Comú té un endeutament d'uns 16 milions d'euros i que les previsions són acabar el mandat, el 2019, amb un deute de 12,5 milions. Si es té en compte el deute de Secnoa, tot plegat sumarà 17,5 milions d’euros, el que suposa que s'estarà al 159,8% del sostre d'endeutament.

En un altre ordre de coses, el Comú també ha aprovat aquest dijous un augment de l'impost dels rendiments arrendataris per "normalitzar-lo" i igualar-lo amb el de la resta de parròquies, ha justificat Coma. S'ha passat del 0,82% de les rendes anuals obtingudes, a l'1,25.