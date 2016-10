Només les zones comercials d'Andorra la Vella estrenaran enguany enllumenat de Nadal

Només les zones comercials d'Andorra la Vella podran estrenar enguany enllumenat de Nadal, després que el Comú sols hagi adjudicat una part del concurs nacional, ja que la convocatòria de caràcter urgent ha provocat que moltes empreses no s'hagin pogut presentar i s'hagi decidit adjudicar 140.700 euros i deixar-ne deserts 220.000. La cònsol major, Conxita Marsol, ha reconegut que es va actuar amb precipitació i han considerat que amb aquestes condicions no es podien lligar per quatre anys i amb una quantitat tan elevada. Des de la minoria han criticat “les presses” perquè consideren que això ha provocat no disposar de tota la informació necessària. D'una altra banda, durant la sessió de Comú d'aquest dijous també s'ha aprovat la redistribució de 674.000 euros de la partida d'inversió.

El Comú d'Andorra la Vella ha aprovat l'adjudicació del concurs nacional de contractació urgent relatiu al subministrament de l'enllumenat de Nadal, però sols una part del que s'havia previst inicialment. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha reconegut la precipitació per treure el concurs, motiu que ha provocat que sols s'hi presenten dues empreses, i per tant “això no és bo ni per les empreses ni per a nosaltres”. Davant la situació, el Comú ha decidit adjudicar 138.000 euros a l'any a una empresa i 2.700 euros a una altra (les dues que es van presentar) durant quatre anys, i declarar deserts 220.000 euros perquè “entenem que ara no ens podíem lligar amb un import tan important per tant de temps”. Aquesta adjudicació es treballarà de cara a l'any que ve per preparar-la amb més cura i que hi hagi més empreses que hi puguin optar.

Els 140.700 euros que s'han adjudicat s'invertiran als principals eixos comercials com són l'avinguda Meritxell, Bulevard Fener i Riberaygua Travesseres. La resta de la parròquia aquest any s'il·luminarà amb els ornaments que ja posseeix el Comú, i a més es produirà un intercanvi d'elements amb una ciutat espanyola de manera gratuïta.

La precipitació per obrir el concurs ha provocat que la minoria no hagi pogut formar part de les decisions, motiu que ha molestat els consellers del PS i Cd'I+Liberals. La socialdemòcrata Dolors Carmona ha insistit a considerar que es tracta d'una quantitat desproporcionada, ja que en quatre anys superarà el milió d'euros. De nou ha mostrat el seu malestar amb la manca d'informació i ha recordat la seva advertència “amb les presses”, motiu que assegura que els ha fet sentir-se decebuts. Per la seva banda, el conseller de Cd'I+Liberals, Jordi Minguillón, ha acceptat que s'ha de fer un gran esforç per adornar la parròquia per Nadal però ha justificat la seva abstenció considerant que les formes d'actuar no han estat les adequades.

D'una altra banda, el Consell de Comú ha aprovat aquest dijous la redistribució de 674.000 euros del pressupost, concretament de la partida d'inversions. Marsol ha explicat que en revisar els comptes han comprovat que hi havia partides previstes que finalment no s'executaran, o n'hi ha algunes que s'han portat a terme i han sobrat diners, per tant, han considerat que hi ha espais on es necessita actuar. Així doncs, les inversions més destacades seran la construcció d'una escala d'emergència a Casa Comuna per valor de 200.000 euros, l'adquisició de vehicles per renovar el parc mòbil per 155.500 euros, s'invertiran 100.000 euros en l'adequació d'alguns contenidors soterrats, o s'adequarà la façana del Centre Cultural La Llacuna per 50.000 euros.

Des del PS han mostrat la seva preocupació per si s'ha deixat de fer inversions importants, ja que “tot i que sembla que no, no tenim la suficient informació, moltes vegades hem d'intuir”. Per la seva part, Minguillón entén que s'hagin trobat amb una realitat diferent a la que s'havia pressupostat inicialment, però considera que “de vegades se centren en les obres que llueixen més”.