El ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, ha esclatat aquest dijous contra les crítiques rebudes per SDP, que li reclama que aporti proves per demostrar que no ha vulnerat la llei que regula les incompatibilitats dels càrrecs públics, i ha assegurat que "no hem de caure en la pornografia de demostrar cada dos per tres la legalitat de les nostres accions". "No he fet cap incompatibilitat amb la Llei de Govern", ha insistit el ministre, qui ha carregat contra els socialdemòcrates: "Més enllà de sobrepassar els límits polítics tampoc mostra massa la seva qualitat com a persones".

Jover figura com a administrador únic de l'empresa Representacions Jover SLU dedicada, segons s'especifica en l'objecte social del Registre de Societats, a la "importació, explotació, representació, distribució i comercialització, al major i al detall, de productes alimentaris". El ministre ja va negar, durant la celebració del primer aniversari, dilluns passat, de les darreres eleccions comunals per part de Demòcrates d'Andorra, que hagués incomplert la Llei.