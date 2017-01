Neix la JSA per “donar veu” als joves progressistes i “escoltar-los”

Amb la voluntat de “donar veu”, així com “escoltar-los”, als joves progressistes que “no se senten representats” per les formacions polítiques i que no tenen una “plataforma per dir-hi la seva, exposar idees i explicar neguits”, neix, sota el paraigua del Partit Socialdemòcrata (PS) però amb la voluntat d’anar més enllà i poder ser un referent per a tots els joves progressistes del país, la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA).

Així ho va explicar el coordinador de la JSA, Pere Baró, que va precisar que s’estan acabant de redactar els estatuts de l’organització amb la voluntat que ja es puguin enllestir abans de Reis i després de les festes nadalenques celebrar ja “la primera assemblea de la JSA per aprovar-los i començar a treballar”.

Baró, que va tenir l’oportunitat de presentar aquesta iniciativa treballada amb un grup de set persones en el darrer congrés del Partit Socialdemòcrata, va insistir que, malgrat que la JSA neix “sota l’aixopluc del PS” –el partit és la principal font de finançament i un representant de la JSA té veu i vot a l’executiva i al comitè directiu del PS–, l’organització en serà a la vegada “independent” ja que disposa de militants de la formació però també de joves que no ho són.

“Aquesta independència parcial farà que també puguem ser crítics amb el partit a l’hora de donar la nostra opinió”, va assegurar Baró, que va lamentar la poca presència de joves al Consell General i als comuns, un fet que ajuda que els joves “no se sentin representats”.

Per això, entre els objectius de la JSA hi ha esdevenir una plataforma en què els joves progressistes puguin participar de forma activa i plantegin les seves necessitats i preocupacions de manera que es pugui treballar en la recerca de solucions, per traslladar-les posteriorment al PS i mirar de poder incidir fins i tot en les decisions polítiques. I és que al marge de la presència d’un representant als òrgans directius de la formació, la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra vol tenir visibilitat en les llistes electorals, ja sigui en els comicis generals o els comunals.

Una iniciativa amb uns objectius ambiciosos que vol ajudar també a fer retornar als joves, en el marc de l’àmbit socialdemòcrata, l’interès per la política i que, segons consta en els seus principis, pretén a més llarg termini “ser el col·lectiu jove amb més representants en actiu”.

L’organització s’estructurà en un òrgan gestor però amb un rol més representatiu, format pel coordinador, dos secretaris i el tresorer, i per un òrgan decisor, l’assemblea general de la JSA, formada per tots els seus membres amb un vot cadascun, que serà el que prendrà les decisions.

Entre els valors de la JSA que figuren en els principis fundacionals de l’organització s’esmenta la democràcia, la igualtat d’oportunitats, la solidaritat, la protecció social, la participació, l’equitat, la transparència, el respecte i la tolerància, així com la no-discriminació. També s’incideix en qüestions com l’Estat de dret, el respecte dels drets humans, el desenvolupament sostenible i el respecte pel medi ambient, la paritat, l’Estat del benestar i la llibertat d’expressió.