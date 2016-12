Neix Front Comú amb l’objectiu de canviar el model polític i social

Després de constatar que la “societat andorrana s’aparta cada vegada més de la política” i amb l’objectiu de recollir els neguits dels ciutadans sobre diferents qüestions que els afecten per treballar-hi i perquè en surtin propostes concretes, la Unió Sindical d’Andorra (USdA), el Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT), el Partit Socialdemòcrata i Podem Andorra han impulsat el projecte Front Comú, una plataforma oberta a formacions polítiques i associacions socials, així com a totes aquelles persones interessades a treballar per canviar el model de relacions actual i fomentar la participació ciutadana.

Així ho van explicar ahir els representants dels sindicats i partits polítics impulsors de la iniciativa, que van voler deixar clar que el projecte “no és en cap cas una candidatura conjunta de cara a futures eleccions”, sinó que únicament pretén donar veu als ciutadans i “sumar esforços, estratègies i eines” per incentivar i portar a terme “una actualització de la gestió pública d’acord amb el que la societat demana”.

D’aquesta manera, Gabriel Ubach (USdA), Evarist Vilaginés (PS), Guillem Fornieles (SAT) i Joan Seguí i Joseba Imanol (Podem Andorra) van precisar que Front Comú treballarà a partir de comissions, formades per un representant de cada una de les formacions i associacions que formin part del projecte, i que vol esdevenir un “observatori crític constructiu”.

Per començar la tasca, i després de ser les qüestions més votades, Front Comú començarà a treballar en tres punts que consideren “fonamentals” i que “interessen a la ciutadania”, com són la Llei de règim electoral, la Llei de nacionalitat i la Llei de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). “És evident que la Llei de la CASS preocupa a tothom”, va assegurar Ubach, que va incidir també que “si no es fa un sistema electoral més just difícilment es podrà avançar en altres qüestions”.

Per a cada una d’aquestes qüestions es vol “escoltar” totes les parts implicades, recollir els neguits i preocupacions de la ciutadania i elaborar una sèrie de propostes, que posteriorment s’entregaran a les formacions polítiques.