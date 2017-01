Naudi vol saber a què es destinen 16,2 milions dels comptes d’Andorra Turisme

El conseller general del grup parlamentari liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit ha entrat a Sindicatura una demanda d’informació al Govern encaminada a aclarir i especificar la partida “Altres serveis” del pressupost de la societat Andorra Turisme SAU, a la qual es destinen 16.227.865 euros.

Naudi considera que Andorra Turisme “engloba despeses milionàries en aquesta partida” i n’ha sol·licitat un desglossament per poder fer un seguiment de l’activitat de la societat tenint en compte que “no fa ni concursos públics ni obertures de sobres públics i les seves adjudicacions no surten publicades en el Butlletí Oficial”. En la demanda d’informació, el conseller liberal demana també una comparativa dels subapartats inclosos a “Altres serveis” (campanyes de comunicació, patrocinis, comercial i producte) amb l’any 2016.

Des de la formació es va recordar que el grup parlamentari liberal, a través del conseller Carles Naudi, va proposar la incorporació de dos representants del Consell General al consell d’administració d’Andorra Turisme, una proposta que va ser refusada per la majoria demòcrata. Aquests membres, que no rebrien cap sou, serien elegits pel Consell General per dotar de “més transparència Andorra Turisme”, un societat que Naudi va recordar que “treballa amb diners públics però no està subjecta al dret públic”.