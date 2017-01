Naudi pregunta pels acords comercials d’Andorra Turime

El conseller general del grup parlamentari liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit continua presentant a Sindicatura demandes d’informació per treure l’aigua clara del pressupost d’Andorra Turisme per a l’any 2017, que conté partides econòmiques “molt importants que estan poc desglossades”. Naudi remarca la importància de les demandes que està presentant atesa “la rellevància cabdal del turisme per al país i la quantitat de recursos econòmics que es destinen a Andorra Turisme”, que al seu parer “hauria de tenir una gestió més transparent donat que es nodreix de capital cent per cent públic”. En aquesta ocasió, Naudi ha entrat dues demandes d’informació perquè es detallin els acords comercials d’Andorra Turisme i la posada en marxa del màrqueting relacional. Pel que fa al primer punt, el pressupost 2017 d’Andorra Turisme recull que s’ha arribat a un acord amb Cerveses Damm. En aquest sentit, el conseller sol·licita informació detallada d’aquest acord comercial i dels altres que es té previst dur a terme. D’altra banda, es vol conèixer el detall de la posada en marxa del màrqueting relacional –centrat en la millora de les relacions entre empreses i clients– i quins recursos econòmics i humans s’hi destinaran. En concret, es vol saber els objectius, l’estratègia que se seguirà, amb quins clients es treballarà, quines accions es duran a terme i tota la informació relacionada amb aquest nou projecte.