Naudi pregunta per les despeses i ingressos del Cirque du Soleil

El conseller general del grup parlamentari liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit ha registrat dues demandes d’informació a Sindicatura per conèixer totes les despeses i ingressos generats pel Cirque du Soleil. Les sol·licituds fan referència a les despeses carregades al Govern o a Andorra Turisme i també al retorn que ha suposat la darrera edició de l’espectacle representat al país. Naudi ha tramitat les demandes d’informació “davant de la manca de dades facilitades per Andorra Turisme i pel fet que encara no es coneixen els detalls de la liquidació de despeses per part d’aquest organisme”. El conseller va afegir que “és l’única manera que tenim per poder disposar de dades dels grans projectes que promou Andorra Turisme”. Les demandes d’informació demostren la intenció del grup de verificar les dades sobre els grans esdeveniments, i per tant, les grans despeses econòmiques que fa Andorra Turisme i que queden fora del control del Consell General, segons un comunicat. Per aquest motiu, el grup recorda que va presentar una moció, desestimada per la majoria demòcrata, per impulsar la modificació de la composició del consell d’administració d’Andorra Turisme perquè com a mínim dos dels representants siguin triats per majoria qualificada de la cambra, per poder disposar així de més informació sobre la parapública i augmentar-ne la transparència.