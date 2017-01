Naudi demana per la divergència de xifres en l’apagada del coure

El conseller general del grup parlamentari liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit va entrar a Sindicatura una demanda d’informació per aclarir la divergència de xifres que hi ha entre el pressupost i les dades facilitades a la premsa en relació amb la finalització del servei del coure d’Andorra Telecom. La diferència entre les dues xifres puja a 400.000 euros, “una quantitat gens menyspreable”, va dir Naudi, tenint en compte que els comptes encara no s’han portat al Consell General, fet que implica “votar un pressupost amb 400.000 euros menys d’estalvi del que estava previst”.

El fet és que Andorra Telecom va avançar el 2 de gener que la companyia estalviarà 1,5 milions d’euros amb l’apagada del coure. Naudi va exposar que “és sorprenent com de sobte apareixen 400.000 euros més d’estalvi per l’apagada del coure” i va afegir que “per això hem entrat una demanda d’informació, perquè se’ns expliqui aquesta gran diferència entre la xifra publicitada i la que recull el pressupost”.

Tot i això, el conseller general liberal va voler remarcar que “sempre és una bona notícia aconseguir un estalvi superior al previst”, però es va mostrar preocupat “per si hi ha més partides que tinguin un desviament tan important com el de l’estalvi en l’apagada del coure”, un fet que voldria dir “que estem votant un pressupost que no reflecteix la realitat”, va sentenciar.