Montobbio referma el suport a Andorra davant la UE perquè "arribi a ésser el millor que pot ser"

Europa i les relacions d'Andorra amb Espanya i amb Iberoamèrica han estat molt presents en el discurs que l'ambaixador espanyol, Manuel Montobbio, ha pronunciat aquest dimecres en la celebració del Dia nacional d'Espanya. Així, Montobbio ha refermat la voluntat de l'Estat espanyol de donar suport a Andorra en les negociacions amb la Unió Europea per aconseguir un acord d'associació i s'ha mostrat convençut que Andorra pot arribar a ser un "país des d'on construir Europa". Aquest suport té la ferma voluntat, ha afegit, que el Principat "arribi a ésser el millor que pot ser".

Montobbio ha constatat les bones relacions dels dos països i ha posat com a exemple, entre altres, les trobades bilaterals entre representants dels governs dels dos estats així com també l'entrada en vigor del conveni per evitar la doble imposició. Pel que fa a les relacions amb Europa, s'ha referit a les paraules del cap de Govern, Toni Martí, la setmana passada durant la seva visita a les institucions europees a Brussel·les fent referència al fet que Andorra s'ha de fixar, en aquest encaix a Europa, en què pot arribar a ser. En aquest què pot arribar a ser Andorra, Montobbio ha dit que "un estat de dret, una societat oberta, una economia alhora competitiva i font d'oportunitats, amb una estructura diversificada amb nous sectors de futur" i, a més a més, "associada a l'aventura europea".

Més enllà d'Europa, l'ambaixador espanyol també s'ha referit en el seu discurs a les relacions amb Iberoamèrica, concretament al fet que Andorra la Vella sigui capital iberoamericana de la cultura, la qual cosa, ha manifestat, ha de servir per aprofundir en el coneixement mutu, tant d'Andorra a Iberoamèrica com a la inversa. En aquest sentit s'ha referit als nombrosos actes que s'han organitzat en el marc d'aquest esdeveniment.

I Montobbio també s'ha volgut referir a la continuïtat del sistema educatiu espanyol a Andorra amb la creació del centre integrat Maria Moliner, que ha qualificat com "encarnació del compromís de permanència i enfortiment" del sistema educatiu espanyol. Així, ha reivindicat que més enllà dels ajustaments "inherents a la posada en marxa de tota institució" aquest centre suposarà una millor qualitat d'ensenyament del qual podran gaudir les famílies.

Un cop acabada la intervenció de Montobbio, el ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha posat en relleu davant els mitjans de comunicació que de les paraules de l'ambaixador se'n desprèn que les relacions entre els dos estats són bones i que es basen en les normes d'un estat de dret, "per tractats bilaterals i multilaterals. Ha insistit, a més, que això ha estat així fins i tot en els moments de fets més polèmics, com el "cas Pujol" i que continuarà sent-ho en el futur. Saboya també s'ha referit al fet que "sempre s'ha trobat dos països veïns a l'escolta" i que això s'ha traduït en "avenços importants", no només en aspectes com el suport per a l'encaix a Europa sinó també en altres, entre els quals s'ha referit a la presència al país dels sistemes educatius espanyol i francès, la qual cosa és "un actiu molt important per a la competitivitat del país"; o a la signatura del CDI amb Espanya en un moment "on hi havia molt soroll i per al Govern espanyol no era còmode".