Mateu diu en la renúncia que “no em sento identificada amb DA”

Després que la setmana passada presentés la renúncia a l’acta de consellera general, arran de la publicació d’uns correus electrònics en relació a la seva vinculació professional amb BPA, Meritxell Mateu ha enviat un missatge electrònic a Demòcrates per Andorra per comunicar la seva “renúncia irrevocable i immediata” a continuar sent militant de la formació.

En l’escrit, l’exconsellera general afirma que no sentir-se “identificada amb DA” així com tampoc “amb els partits vigents” al Consell General a qui retreu la seva “manca de valentia, de probitat i d’objectivitat”.

Així mateix, i al marge de referir-se a raons personals, Meritxell Mateu assegura en el correu electrònic, enviat a Demòcrates per Andorra el passat diumenge 9 d’octubre, que la seva renúncia respon també al “poc suport rebut durant aquests més de tretze dies de difamacions i altres odis mediàtics sobre la meva persona a Andorra”.

Precisament, la queixa per la manca de suport, la consellera afirma al correu “a banda d’algunes intervencions esporàdiques d’alguns de vosaltres” tot i que no identifica cap dels seus excompanys, ha generat, al marge de sorpresa, tot un seguit de sentiments contradictoris al si de la formació taronja.

I és que, segons van confirmar ahir fonts de DA, el correu de Mateu ha comportat un cert “malestar” al si del partit ja que no comprenen que la exconsellera justifiqui la decisió d’abandonar la formació en considerar que no se la va defensar com es mereixia. Aquest argument ha arribat a provocar la indignació de bona part de la cúpula demòcrata, que encara no 24 abans de la dimissió defensava la parlamentària, així com d’integrants del grup parlamentari i també de l’exercutiu.

Mateu, que el dia d’anunciar la seva marxa del Consell General ja va carregar contra el clima “extramadament enrarit” de fer poítica, sí que seguirà vinculada a Acció Comunal d’Ordino (ACO), grup que considera que sí que li ha donat el suport necessari.