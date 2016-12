Martí rep la nova ambaixadora francesa, Jocelyne Caballero, en una reunió centrada en l'agenda europea

El cap de Govern, Toni Martí, ha donat la benvinguda al Principat d’Andorra a l’ambaixadora de la República Francesa, Jocelyne Caballero, en una trobada cordial en la qual han celebrat les històriques bones relacions que uneixen Andorra i França. Martí i Caballero han comentat l'agenda europea, l’actualitat política i econòmica d’Andorra i de França, i han conversat sobre aspectes referents a les relacions transfrontereres així com dels vincles en els àmbits cultural i educatiu d’ambdós països.

Així mateix s’han tractat els avenços progressius fets en matèria d'intercanvi d'informació fiscal amb l'intercanvi d'informació automàtic, en l'àmbit de l'OCDE i de la Unió Europea, així com els convenis de no doble imposició per internacionalitzar el model econòmic del país. Bona part de la reunió s’ha centrat en el desenvolupament de l'agenda europea i en l'avançament de les negociacions per un acord d'associació.

El cap de Govern ha explicat a l’ambaixadora les darreres reunions mantingudes amb les autoritats europees així com el treball intern que des de l'Executiu s'està duent a terme amb els agents econòmics i socials així com amb les diferents forces polítiques. En aquest sentit, Martí ha mostrat la seva gratitud a l’ambaixadora pel suport de França en aquesta negociació.