Martí reitera sobre les suposades pressions a Cierco que "no li pertocava" al Govern actuar

El cap de Govern, Toni Martí, ha reiterat a la pregunta formulada pel president suplent del grup parlamentari liberal Jordi Gallardo sobre les suposades pressions denunciades per l'accionista majoritari de BPA, Higini Cierco, que en van ser coneixedors el mes d'abril del 2015 i que "mai" es va demanar al Govern "actuar". És més, ha remarcat que "no li pertocava" actuar ja que era Cierco qui havia d'anar a la Fiscalia si realment tenia proves d'aquestes pressions. Gallardo li ha retret que "de confirmar-se" les presions "el problema seria per al país" i ha demanat en diferents ocasions al cap de Govern què es va fer per "defensar la sobirania del país", a la qual cosa Martí ha respost que en cas de confirmar-se aquestes pressions ja s'actuarà. En el marc del debat, Martí ha demanat a Gallardo "què hauria fet ell" si fos "cap de Govern", en diferents ocasions, i Gallardo ha lamentat que el cap de Govern li estigués responent a les seves preguntes de forma evasiva, formulant preguntes.

(Seguirà ampliació)