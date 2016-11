Martí reitera el compromís d'Andorra per la sostenibilitat, l'educació i la igualtat a la Conferència de la Francofonia

El cap de Govern, Antoni Martí, ha exposat el compromís d'Andorra per l'acció climàtica, el creixement econòmic sostenible, l'accés a l'educació i l'impuls de les polítiques d'igualtat en la seva intervenció a la Conferència dels caps d'Estat i de Govern de la Francofonia, aquest diumenge a Antananarivo, Madagascar. Martí també ha mantingut diverses trobades bilaterals amb representants de Mònaco i Suïssa, per tal de comentar el procés negociador amb Europa i les diferents particulars entre els diversos estats en matèria fiscal internacional, entre altres. El Cap de Govern ha manifestat a més, en la seva reunió amb el ministre d'Estat de Mònaco, Serge Telle, la necessitat de trobar formules per tal de preservar el mercat laboral

El cap de Govern, Antoni Martí, acompanyat de l'ambaixadora d'Andorra a França, Cristina Rodríguez, ha intervingut en la XVI Conferència de caps d'Estat i de Govern de la Francofonia, que s'ha dut a terme durant el dissabte i el diumenge a la capital de Madagascar, Antananarivo. Al llarg de la trobada s'han realitzat unes sessions de treball sota el títol 'Creixement compartit i desenvolupament responsable', dos conceptes que segons Martí són "inseparables i van intrínsecament lligats".

El cap de Govern ha afirmat que "Andorra ha transformat el seu model econòmic, respectant els seus sectors tradicionals però apostant per la diversificació i la recerca de noves àrees de creixement". Una obertura que s'ha dut a terme aplicant un sistema fiscal integral en línia amb els estàndards internacionals. En aquest sentit, Martí ha assegurat que "la negociació en curs per un acord d'associació amb la Unió Europea és un pas més en el procés de transformació al que Andorra s'ha compromès".

El cap de l'executiu ha manifestat davant la comunitat internacional aplegada a Madagascar que el desenvolupament sostenible i responsable ha de preservar els recursos naturals i humans. Martí ha manifestat que "Andorra té un ferm compromís amb l'agenda 2030 i que l'Acord de París és ara una prioritat pel Govern del Principat". Els resultats de la COP 22, celebrada en els últims dies a Marràqueix, ha explicat Martí, confirmen que Andorra participa decididament en la implementació de l'acord per fer front als reptes del clima. El cap de Govern s'ha referit a l'aposta per un nou model energètic i per la sensibilització per l'ús del transport no contaminant que està duent a terme l'Executiu afirmant que "l'objectiu és convertir-se en un pas neutre de carboni el 2050".

En el seu discurs, Antoni Martí, ha incidit especialment en el fet que el creixement i el desenvolupament sostenible van estretament lligats amb un model educatiu integrador que garanteixi la formació de "ciutadans responsables i preparats per una societat inclusiva i solidària". Martí ha conclòs que "el compromís d'Andorra per a les polítiques de creixement i desenvolupament sostenibles són clares" i que "el camí està traçat".

Martí també ha destacat en el seu discurs la vocació andorrana d'acollir 20 famílies de refugiats sirians argumentant que "Andorra sempre ha estat un país d'acollida i cal honorar la nostra tradició". A més també ha garantit les millors condicions perquè puguin realitzar aquesta etapa de transició.

L'agenda del cap de Govern ha inclòs diverses trobades bilaterals, una d'elles amb el seu homòleg de Mònaco, el ministre d'Estat, Serge Telle, amb el qual han fet un repàs a l'agenda negociadora amb Europa. Martí i Telle han conversat al voltant de l'estat de les negociacions compartides, tant pel que fa al marc institucional comú com per les negociacions bilaterals que cada Estat està duent a terme. Ambdós mandataris han coincidit en el fet que cal compartir una posició conjunta en aspectes en els quals convergeixen els interessos dels dos països. En aquest sentit han parlat particularment, de la posició pel que fa a la lliure circulació de persones, on han coincidit que cal buscar fórmules adequades a les particularitats dels petits Estats, per tal de preservar el mercat laboral. Antoni Martí i Serge Telle han acordat trobar-se imminentment en reunió conjunta amb San Marino, per continuar compartint posicions en la negociació amb Europa.

En la trobada mantinguda amb el cap de Govern i president de la Confederació Suïssa, Johann N. Schneider-Amman, els mandataris han tractat l'encaix a Europa dels dos països. Ambdós dirigents han compartit les posicions dels dos Estats amb els negociadors europeus en aspectes com la lliure circulació de persones i també han compartit aspectes relacionats amb temes de fiscalitat internacional. Martí i Schneider-Amman han pactat una reunió entre els ministres d'Afers Exteriors dels dos països en els pròxims mesos, per compartir experiències i posicions conjuntes.

Durant la seva estada a Antananarivo, el cap de Govern també ha participat en els esdeveniments organitzats en el marc de la Conferència, com la trobada adreçada al jovent "Libres Ensembles" del passat divendres, organitzada amb l'objectiu de fomentar els valors de convivència i tolerància que propugna la OIF. La trobada va congregar un centenar de joves que van participar en tallers, conferències i taules rodones centrades en la llibertat d'expressió en tots els seus àmbits incidint en els relacionats amb la radicalització extremista dels joves.

L'OIF és un organisme que compta amb 80 països o territoris membres (Estats i Governs): 54 membres de ple dret, entre ells Andorra, 3 països associats, i 23 països observadors. Els seus principals objectius són: l'impuls i la preservació de la llengua francesa i la cooperació entre els estats francòfons en diversos àmbits.