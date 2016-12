Martí no veu vinculants les resolucions del Parlament

El cap de Govern, Antoni Martí, assegura que les resolucions aprovades pel Parlament català el 6 d’octubre, en les quals es considera Andorra un paradís fiscal, ja que pretenen evitar la contractació pública d’empreses que evadeixin impostos a Andorra i no guardonar catalans que tinguin el domicili fiscal al país, “no són vinculants”. Així ho va afirmar ahir quan se li va preguntar si té la seguretat, com a cap de Govern, que les resolucions no s’executaran. Martí va reiterar l’argument que “hi ha bones relacions, estem en contacte amb gent del Govern català i hi ha normalitat absoluta”. Segons Martí, “és un tema que ja ha passat” i va apuntar que “no s’han de magnificar les coses”. Finalment, Martí va fer referència al fet que pel pont de la Puríssima “rebrem molts catalans perquè se senten com a casa seva i això és el més important”.

Martí diu que la cartera s’ha ofert a poques persones

El cap de Govern, Antoni Martí, va assegurar ahir que la substitució del ministre Jordi Alcobé encara “és un tema pendent” de l’executiu. Segons Martí, la proposta de substitució s’ha fet a pocs candidats. A més, també va remarcar que la recerca no està centrada en l’entorn de simpatitzants o afiliats a Demòcrates per Andorra. “S’ha contactat amb poques persones. És una cartera complicada i hem de donar el temps de reflexió per demanar-ho a perfils adequats, independentment que hagin votat DA o no. Hi ha gent que comparteix el que fa el Govern i no milita en cap partit”, va dir.

D’altra banda, Martí va destacar que els projectes per a la funció pública i la simplificació de l’administració “continuen en marxa i el calendari del ministre Alcobé s’està fent i complint”, va dir.

Això sí, el cap de Govern no va voler marcar-se cap calendari ni cap data de termini per tenir definitivament un substitut per a la cartera de l’administració pública. “Hi haurà un ministre, però no hem d’anar més de pressa del que és necessari”, va manifestar.