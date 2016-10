Martí nega que Saboya volgués signar la Convenció Iberoamericana que requeria el projecte de BPA i Meritxell Mateu

El cap de Govern, Toni Martí, ha negat aquest dimarts que el ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, negociés amb els ministres iberoamericans la signatura de la Convenció Iberoamericana de Seguretat Social, un pas necessari per culminar el 'hub' de gestió assalariada d'expatriats que BPA volia implantar amb l'ajuda de l'exconsellera Meritxell Mateu durant els anys 2012 i 2013. En canvi, segons es desprèn de nous correus electrònics que han sortit a la llum sobre l'afer, l'octubre del 2012 Mateu hauria informat a Allianz i BPA que tant el Govern com la CASS estaven d'acord en tirar endavant el projecte, i que Saboya tenia previst signar aquest conveni durant la Cimera Iberoamericana d'aquell any. En els mateixos correus, el ministre Jordi Alcobé anunciava als mateixos destinataris l'interès del Govern pel projecte, i el llavors director d'Economia, Albert Hinojosa, els feia arribar el text definitiu d'un memoràndum d'entesa (MOU). El cap de Govern ha assegurat que aquest document no es va arribar a signar i ha reiterat que es tracta d'un projecte "com tants d'altres que es van analitzar" i que al final no va reeixir.

Text: la llavors consellera general Meritxell Mateu, pretenia tirar endavant per crear un 'hub' de gestió assalariada d'expatriats, que pretenen involucrar els ministres Jordi Alcobé i Gilbert Saboya. Per una banda, Alcobé i Hinojosa es dirigeixen a BPA i Allianz per informar de l'interès del Govern per tirar endavant el projecte, i per l'altra apareixen nous correus de Mateu informant dels suports que tenia el projecte al Govern i a la CASS, justificant els retards per qüestions d'agenda del Govern i, finalment, que havia estat informada 'off the record' que Saboya signaria la Convenció Iberoamericana de Seguretat Social al novembre del 2012.

Davant d'aquestes noves informacions, el cap de Govern, Toni Martí, ha explicat que el Govern va desestimar el projecte perquè "hi havia massa coses a canviar, no estàvem preparats, i hi havia reformes a la CASS molt més importants que signar un conveni multilateral amb Sud-Amèrica". En aquest sentit, ha negat que les intencions del ministre Saboya fossin les d'anar a la Cimera Iberoamericana, "a parlar amb els ministres d'Exteriors, demanar un conveni multinacional amb tota Sud-Amèrica, i signar-lo tot seguit". "Crec que s'ha de ser molt més seriós", ha conclòs. El cap de Govern també ha negat que se signés cap memoràndum d'entesa (MOU), un document que, segons els correus electrònics, va arribar a tenir un text definitiu que el llavors director d'Economia, Albert Hinojosa, va enviar a les parts concernides.

Toni Martí ha reiterat la voluntat de DA de ressituar el debat i de tractar els temes importants de país, ja que "al carrer la gent no parla de BPA". En aquest sentit, ha assegurat que no té res en contra de la llibertat d'expressió, però "si cada vegada que surt alguna cosa ha de sortir el Govern a explicar-se no acabarem mai". Martí ha afegit que "és evident que això molesta i que ja vaig dir fa mesos que hi hauria molt de soroll, però no cal oblidar que a nosaltres se'ns va escollir per a moltes altres coses, no únicament per contestar cada vegada que surt un article".